Düsseldorf - Nach Anschlägen auf Umspannwerke in Dormagen und Bergheim in NRW sowie in Jänschwalde in Brandenburg fahnden Ermittler nach dem 48-jährigen Mann aus Gevelsberg, der sich in Bekennerschreiben an die "taz" selbst zu Anschlägen auf Umspannwerke bekannt hat. Die Polizei hält das Schreiben offenbar für authentisch. Wie aus einem mit Hand geschriebenen Dokument mit voller Absenderangabe hervorgeht, handelt es sich um einen radikalen Klimaschützer, der fossile Energieformen bekämpfen will.
Unterdessen erfolgte am Freitag ein SEK-Zugriff am Hambacher Forst. Dort wurde ein Laster, der dem gesuchten Tatverdächtigen zugerechnet wird, gestürmt. Der Mann war aber nicht anzutreffen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigte den Zugriff. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) sagte dieser, in Deutschland müsse mit weiteren Anschlägen gerechnet werden. Unternehmen sollten befähigt werden, Drohnen selbst abzuwehren.
Unterdessen erfolgte am Freitag ein SEK-Zugriff am Hambacher Forst. Dort wurde ein Laster, der dem gesuchten Tatverdächtigen zugerechnet wird, gestürmt. Der Mann war aber nicht anzutreffen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigte den Zugriff. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) sagte dieser, in Deutschland müsse mit weiteren Anschlägen gerechnet werden. Unternehmen sollten befähigt werden, Drohnen selbst abzuwehren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur