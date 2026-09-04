Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche leicht im Plus abgeschlossen. Den ganzen Tag hindurch schwankte der Leitindex SMI dabei mehr oder weniger um die Nulllinie herum, da es an wesentlichen Impulsen fehlte. Der Handel verlief daher eher in ruhigen Bahnen. Händler erklärten dies auch mit dem bevorstehenden langen Wochenende in den USA, wegen des Labour Days am Montag. Anleger wollten sich daher nicht «Hals über Kopf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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