Paris/London/Zürich - Nach den überschaubaren Vortagesgewinnen haben die Anleger an den europäischen Börsen am Freitag eine abwartende Haltung eingenommen. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich kaum vom Fleck. «In den vergangenen Handelswochen kamen die negativen Impulse aus der geopolitischen Gemengelage oft über die Wochenenden und stellten die Investoren montags vor vollendete Tatsachen», schrieb Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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