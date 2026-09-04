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Hisense stellt auf der IFA 2026 das KI-gestützte "Companion Living" vor



04.09.2026 / 19:15 CET/CEST

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BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit, präsentiert auf der IFA 2026 unter dem Motto "Innovating a Brighter Life" seine Vision von "Companion Living" und bringt mit V AIOS und der AI Companion Suite künstliche Intelligenz in den Alltag. Im Mittelpunkt steht V AIOS, die nächste Entwicklungsstufe des VIDAA-Betriebssystems, das auf vier zentralen KI-Funktionen basiert: Wahrnehmen, Denken, Kommunizieren und Ausführen. Zusammen ermöglichen diese Funktionen V AIOS, Menschen, Geräte und deren Umgebung wahrzunehmen, Kontext und Absichten zu verstehen, auf natürliche Weise zwischen Menschen und Geräten zu kommunizieren sowie Inhalte, Geräte und Dienste zu koordinieren, um im Namen des Nutzers Maßnahmen zu ergreifen. Das Ergebnis ist eine intuitivere und menschenzentriertere Grundlage für intelligentes Wohnen. Aufbauend auf dieser KI-Grundlage bringt die AI Companion Suite Intelligenz in drei Bereiche des Alltags: Kochen, Wäschewaschen sowie Luft und Energie. In der Küche wirken intelligente Lösungen im gesamten Raum zusammen, sodass das Kochen mühelos von der Hand geht. Indem die Küche die individuellen Vorlieben beim Essen, die verfügbaren Zutaten und den jeweiligen Kontext berücksichtigt, kann sie den Kühlschrank, den Backofen und andere Geräte so aufeinander abstimmen, dass sie Vorschläge für Gerichte unterbreitet und den Kochvorgang begleitet - und so aus dem, was im Kühlschrank ist, ein speziell auf Sie zugeschnittenes Abendessen zaubert. Auch beim Waschen sorgt dieselbe intelligente Technologie dafür, dass die Pflege der Kleidungsstücke kein Rätsel mehr ist: Sie erkennt die Stoffarten und stimmt Wasch- und Trocknungsvorgänge auf die jeweiligen Pflegeanforderungen der einzelnen Kleidungsstücke ab. Im Wohnbereich fungiert das UR9 als Tor zum vernetzten Zuhause und vereint Komfort und Energiemanagement, um die Luftzirkulation und das Raumklima an die Bewohner und die jeweiligen Bedingungen anzupassen. Zusammen zeigen diese Innovationen, wie KI über einzelne intelligente Geräte hinausgehen und zu einem proaktiveren, personalisierteren und nahtloseren Bestandteil des Alltags werden kann. Über den Heimbereich hinaus gab Hisense zudem seine Partnerschaft mit der UEFA EURO 2028 bekannt. Damit geht das Unternehmen nach den Kooperationen im Rahmen der Turniere 2016, 2020 und 2024 bereits zum vierten Mal in Folge eine Partnerschaft im Rahmen der UEFA-Europameisterschaft ein. Vom Alltag bis hin zu globalen Sportereignissen - Hisense setzt seine Vision "Innovating a Brighter Life" weiterhin mit Technologien um, die Menschen einander näherbringen. Informationen zu Hisense Hisense, das 1969 gegründet wurde, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 180 Ländern und hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligenter IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2026H1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-auf-der-ifa-2026-das-ki-gestutzte-companion-living-vor-302870288.html



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