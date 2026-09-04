Fast punktgenau hat die Atos-Aktie das in meiner Analyse vom 21. Juli genannte nächste Abwärtsziel bei 26,76 € erreicht und mit zuletzt 26,36 € sogar leicht unterschritten. Seit dem Hoch zu Jahresbeginn summiert sich der Einbruch damit in der Spitze auf rund -59%. Aktuell notiert der IT-Titel wieder bei 27,06 € und damit unmittelbar an einer wichtigen Entscheidungszone. Reicht diese für eine Gegenreaktion oder folgt die nächste Etappe des Abverkaufs? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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