Die Atos-Aktie setzt ihren massiven Abwärtstrend ohne nennenswerte Erholung fort. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich 19 € als nächstes zentrales Ziel definiert, nachdem bereits die Zone um 26 € nachhaltig verloren gegangen war. Nur wenige Handelstage später fiel der Titel in der Spitze bis auf 19,60 € und hat damit vom Jahreshoch mittlerweile rund -68% eingebüßt. Mit aktuell 20,70 € ist die 19-€-Marke praktisch erreicht, darunter würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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