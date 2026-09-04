Bielefeld - Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli mit einem 2:2 unentschieden getrennt.



In der 13. Minute erzielte Jannik Rochelt das Führungstor für die Gastgeber. Bielefelds Torhüter Jonas Kersken hatte auf dem nassen Rasen einen Abschlag in den Lauf von Rochelt gespielt, der aufgrund einer Unachtsamkeit von St. Paulis Verteidiger David Nemeth, der den Ball durchrutschen ließ, plötzlich alleine vor Gäste-Torhüter Ben Voll auftauchte und das Leder ins Tor lupfte.



Kurz darauf erzielte Taichi Hara in der 20. Minute den Ausgleichstreffer für St.Pauli. Arminia-Stürmer Joel Grodowski hatte auf der linken Seite die Kugel an St. Paulis Nemeth verloren, der anschließend seinen Teamkollegen Taichi Hara steil bediente. Dieser schoss den Ball daraufhin flach ins linke untere Eck.



In der 51. Minute erzielte Grodowski den erneuten Führungstreffer für die Hausherren. Bielefelds Stürmer Rochelt hatte von der rechten Seite einen Freistoß in den Strafraum geflankt, den St. Paulis Hara direkt vor die Füße von Grodowski abfälschte, der den Ball annahm und sofort abzog. Sein Schuss wurde noch leicht von Rasmussen abgefälscht, sodass das Leder unhaltbar unter der Latte einschlug.



In der 65. Minute erzielte Abdoulie Ceesay den erneuten Ausgleichstreffer für die Gäste aus Hamburg.



St. Paulis Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen hatte auf der rechten Seite seinen Teamkollegen Arkadiusz Pyrka auf die Reise geschickt, der den Ball scharf vor das gegnerische Tor brachte, wo Ceesay den Ball aus kurzer Distanz mit der Hacke ins Tor beförderte. Durch das Unentschieden rückte Bielefeld vorerst auf den 8. Tabellenplatz vor, während sich der FC St. Pauli vorerst auf dem 12. Rang befindet.



Im zweiten Freitagsspiel trennten sich Hannover 96 und der Karlsruher SC ebenfalls mit einem 2:2 unentschieden. Lars Gindorf erzielte zunächst in der 26. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber nach einem Eckball, ehe KSC-Stürmer Shio Fukuda in der 28. Minute ausglich. Kurz darauf erzielte Marcel Hartel die erneute Führung für Hannover per Flachschuss, ehe Rafael Pinto Pedrosa in der 85. Minute für den KSC ausgleichen konnte.





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