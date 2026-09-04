Stuttgart - Am 2. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln mit 4:1 gewonnen.



In der 39. Minute erzielte Bilal El Khannouss das Führungstor für die Hausherren. Etwa 30 Meter vor dem gegnerischen Tor hatte VfB-Verteidiger Josha Vagnoman von der rechten Seite quer zu seinem Teamkollegen El Khannouss gelegt, der daraufhin an zwei Kölnern vorbeizog und am Ende noch Gäste-Verteidiger Luka Lochoshvili per Beinschuss überlistete. Der Schuss wurde dabei noch vom Klärungsversuch des Kölner Abwehrspielers Gideon Mensah abgefälscht und landete im linken unteren Eck.



In der 60. Minute baute Grischa Prömel die Führung für den VfB weiter aus. El Khannouss hatte den Ball auf der linken Seite angenommen und legte anschließend flach an die Grundlinie zu seinem durchgestarteten Teamkollegen Maximilian Mittelstädt. Dessen Flachpass in den Rückraum erreichte Prömel, der die Kugel freistehend per Innenrist mittig in die Maschen knallte.



In der 75. Minute baute Ermedin Demirovic die Stuttgarter Führung auf 3:0 aus. VfB-Verteidiger Finn Jeltsch hatte die Kugel aus der eigenen Hälfte zu seinem Teamkollegen Demirovic durchgesteckt, der mit einer Drehung den Kölner Verteidiger Lochoshvili stehenließ, das Tempo anzog und die rechte Außenbahn entlangeilte und daraufhin in den gegnerischen Strafraum zog und die Kugel aus spitzem Winkel wuchtig ins Tor knallte.



In der 81. Minute erzielte Ramon Hendriks per Eigentor den Anschlusstreffer für die Gäste. Der kurz zuvor eingewechselte Kölner Mittelfeldspieler Reigan Heskey hatte vor dem gegnerischen Strafraum seinen Teamkollegen Mikey Moore bedient, der flach in den Fünfmeterraum querlegte, wo Kölns Stürmer Marius Bülter einlief und den Ball im Duell mit Hendriks irgendwie über die Torlinie drückte. Letzterer fälschte den Schuss dabei noch leicht ab.



In der 90. Minute erzielte Josha Vagnoman den 4:1-Endstand für den VfB. Ein Einwurf der Gastgeber wurde von Kölns Stürmer Imad Rondic per Kopf in den Rückraum geklärt, wo Vagnoman stand und das Leder direkt per Volleyschuss in den rechten Winkel traf.



Durch den Sieg rückt der VfB vorerst auf den 7. Tabellenplatz vor, während sich die Kölner vorerst auf dem 8. Rang wiederfinden.





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