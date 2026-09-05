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Zendure und Joybuy schließen Partnerschaft, um deutschen Haushalten KI-gestützte Energiespeichersysteme für zu Hause mit Lieferung am selben Tag anzubieten



05.09.2026 / 00:00 CET/CEST

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Der SolarFlow 2400 AC-Speicher von Zendure ist ab sofort auf joybuy.de erhältlich, mit Lieferung am selben oder am nächsten Tag in ausgewählten Städten in Nordrhein-Westfalen

erhältlich, mit Lieferung am selben oder am nächsten Tag in ausgewählten Städten in Nordrhein-Westfalen Das Paket ist ab 999 € erhältlich, mit 30-tägigem kostenlosem Rückgaberecht und Kundenservice rund um die Uhr DÜSSELDORF, Deutschland, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , ein weltweit führender Anbieter von steckfertigen Energieverwaltungssystemen für Privathaushalte (HEMS), und Joybuy , die neue E-Commerce-Plattform von JD.com, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, um deutschen Haushalten den Zugang zu sauberen, KI-gestützten Energiespeichersystemen für Privathaushalte zu erleichtern. Im Rahmen der Partnerschaft wird Joybuy den Verbrauchern auf seiner deutschen Plattform ein ausgewähltes SolarFlow 2400 AC-Speicherpaket mit Lieferung am selben oder am nächsten Tag anbieten. Die Partnerschaft vereint zwei sich ergänzende Stärken. Zendure steuert die Plug-in-Technologie für nachrüstbare Heimakkus bei, während Joybuy eine Einzelhandelsplattform und ein selbst betriebenes, auf Schnelligkeit ausgelegtes Logistiknetzwerk beisteuert. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit einem umfassenden Sortiment, die Produkte führender internationaler, europäischer und lokaler Marken anbietet und in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg verfügbar ist. Gemeinsam wollen die Unternehmen zwei große Hindernisse bei der Nachrüstung bestehender Solaranlagen mit Batteriespeichern angehen: die Komplexität der Installation und lange Lieferzeiten. Ein Nachrüst-Speicherpaket, jetzt bei Joybuy erhältlich Im Mittelpunkt der Markteinführung steht der SolarFlow 2400 AC, das wechselstromgekoppelte Nachrüstsystem von Zendure für Haushalte mit bestehender Dach-PV-Anlage. Es ermöglicht die Erweiterung um einen Batteriespeicher ohne DC-Umverdrahtung, zeichnet sich durch eine einfache Installation aus und ist mit den wichtigsten Wechselrichtermarken kompatibel, die auf europäischen Dächern installiert sind, darunter SMA, Huawei, Fronius, Enphase, SolarEdge und Sungrow. Mit einer Wechselstrom-Ein- und Ausgangsleistung von 2.400 W und einem Round-Trip-Wirkungsgrad von bis zu 90 % speichert es den mittäglichen Solarstromüberschuss und gibt ihn am Abend wieder ab, wenn Netzstrom am teuersten ist. Der SolarFlow 2400 AC läuft auf der HEMS 2.0-Plattform von Zendure und dem KI-Energieagenten ZENKI, der das Laden und Entladen in Echtzeit unter Berücksichtigung des Haushaltsverbrauchs, der Solarstromerzeugung und der aktuellen Strompreise optimiert. In Kombination mit ZenWave, Zendures dynamischem Stromtarif auf Basis der EPEX-SPOT-Großhandelspreise, lädt das System automatisch, wenn Strom am günstigsten ist, und greift auf die Batterie zurück, wenn Netzstrom am teuersten ist - so wird der Heimspeicher zu einem aktiven, alltäglichen Sparer. Jedes System ist durch ZenGuard, Zendures mehrschichtige Batteriesicherheitsarchitektur, geschützt und läuft standardmäßig mit 100 % lokaler Steuerung, um vollständigen Datenschutz gemäß DSGVO zu gewährleisten. Auf Joybuy ist das SolarFlow 2400 AC in einer Bundle-Konfiguration erhältlich. Diese umfasst zwei AB3000X-Batterien, die eine erweiterbare Speicherkapazität von rund 6 kWh bieten, sowie einen Smart-CT-Zähler (3CT) zur präzisen Überwachung des gesamten Hausverbrauchs und die ZENKI-KI-Optimierung. Schnelle Lieferung, unterstützt durch einen umfassenden Service Über das Joybuy-eigene Logistiknetzwerk wird das SolarFlow 2400 AC-Paket mit dem für die Plattform typischen "Double-11"-Lieferservice ausgeliefert: Bestellungen, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag geliefert, während Bestellungen, die nach 11:00 Uhr und vor 23:00 Uhr eingehen, am nächsten Tag zugestellt werden. Der Service ist zunächst in ausgewählten Städten in Nordrhein-Westfalen verfügbar, darunter Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln; eine weitere Ausweitung ist geplant. Jeder Kauf umfasst ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht und einen Kundenservice rund um die Uhr. "Viele deutsche Haushalte mit einer Solaranlage auf dem Dach speisen ihren überschüssigen Strom immer noch zu relativ niedrigen Tarifen ins Netz ein, nur um ihn abends zu viel höheren Preisen zurückzukaufen - einfach weil die Installation eines Speichers bisher als zu kompliziert und zu langwierig empfunden wurde", sagt Bryan Liu, Gründer und CEO von Zendure. "Unsere Partnerschaft mit Joybuy beseitigt beide Hindernisse auf einen Schlag. Wir bieten eine einfach zu installierende Plug-in-Heim-Batterie an, während Joybuy diese noch am selben Tag direkt an die Haustür liefert, sodass Haushalte fast sofort damit beginnen können, ihren eigenen Solarstrom besser zu nutzen." Ein Sprecher von Joybuy erklärte: "Bei Joybuy ist es unsere Mission, europäischen Verbrauchern ein angenehmeres Einkaufserlebnis aus einer Hand zu bieten. Zendure ist genau die Art von Technologiepartner, den wir unseren Kunden vorstellen möchten - mit Produkten, die das Leben durch Technologie verbessern. In Kombination mit unserer selbst betriebenen Logistik und dem zuverlässigen "Double-11"-Liefer- und Serviceangebot können wir unseren Kunden nicht nur ein herausragendes Produkt bieten, sondern auch die Gewissheit, dass es schnell ankommt und durch einen Service unterstützt wird, auf den sie sich verlassen können." Verfügbarkeit und Preisgestaltung Das SolarFlow 2400 AC-Paket, bestehend aus zwei AB3000X-Batterien und einem kostenlosen Smart Meter 3CT, ist ab sofort auf joybuy.de für 999 € erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: Link . Informationen zu Zendure Angetrieben von dem Ziel, eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben, ist Zendure ein globaler Pionier im Bereich der Plug-in-HEMS. Mit Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Betriebsstätten in wichtigen Technologiezentren wie dem Silicon Valley und der Greater Bay Area sowie in Japan und Deutschland ist es unsere Vision, "The Home Energy Hub of the AI Era" zu werden. Die Mission von Zendure ist es, jedem Haushalt weltweit die ultimative Freiheit bei der Energiekontrolle zu ermöglichen. Dies wird durch das SolarFlow-Ökosystem erreicht, das modulare Speicherung, intelligentes Energiemanagement und flexible Solareinspeisung kombiniert. SolarFlow lässt sich nahtlos von Plug-and-Play- und Nachrüst-Speichersystemen bis hin zum Energiemanagement für das gesamte Haus skalieren und maximiert den Eigenverbrauch, reduziert die Netzabhängigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Notstromversorgung. Informationen zu Joybuy Joybuy ist das neue Online-Einzelhandelsgeschäft von JD.com in Europa, das hochwertige Marken zu günstigen Preisen anbietet und diese über ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk von den eigenen Lagern direkt an die Haustür des Kunden liefert. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken aus den Bereichen Technik, Haushaltsgeräte, Beauty, Wohnen, Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs. Sein einzigartiger "Double-11"-Lieferservice bedeutet: Wenn Käufer bis 11 Uhr bestellen, kommen die Bestellungen noch am selben Tag vor 23 Uhr an; bei Bestellungen vor 23 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Tag, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Joybuy stellt den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns und bietet einen Kundenservice rund um die Uhr. Der Joybuy-Slogan "Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission perfekt auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und einen Service zu bieten, der nicht nur einfach und bequem, sondern auch angenehm und unterhaltsam ist. Joybuy wurde im März 2026 offiziell in Europa eingeführt und bietet Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein besonders angenehmes Einkaufserlebnis. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zendure-und-joybuy-schlieWen-partnerschaft-um-deutschen-haushalten-ki-gestutzte-energiespeichersysteme-fur-zu-hause-mit-lieferung-am-selben-tag-anzubieten-302870482.html



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