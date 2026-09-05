Berlin - Der enorme Aufwand bei der Umsetzung einer Zuckersteuer würde nach Einschätzung des Coca-Cola-Konzerns zu Preissteigerungen für die Kunden führen und Arbeitsplätze gefährden. "Das ist ein administrativer Alptraum, nicht nur für einen großen Hersteller wie uns", sagte der Deutschlandchef von Coca-Cola, John Galvin, den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).



So müssten die verschiedenen Getränke steuerlich klassifiziert, Mengen dokumentiert, Steuerbeträge berechnet und Kontrollen ermöglicht werden. Auch für den Handel sei das ein massiver Aufwand. Kassierer müssten bei gemischten Getränkekisten die Flaschen einzeln berechnen. "Bei vielen Anbietern spielen Mischangebote in der Kiste eine wichtige Rolle. Verschiebungen können hier schnell Arbeitsplätze gefährden", so der Coca-Cola-Deutschlandchef.



Galvin bejahte die Frage, ob die Steuer auf höhere Preise hinauslaufen würde, und sprach davon, dass Konsumenten in der jetzigen wirtschaftlichen Lage "mehr bezahlen müssten als früher". Schließlich ziele die Steuer darauf ab, zuckerhaltige Getränke zu verteuern, um den Konsum entsprechend zu lenken. "Wir glauben nicht, dass der Staat den Menschen sagen sollte, was sie essen oder trinken dürfen", kritisierte er. Die Getränkeindustrie habe den Zuckeranteil bereits freiwillig reduziert.



Geht es nach den Plänen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), soll die Zuckersteuer 2027 eingeführt werden. Beschlossen ist sie noch nicht.





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