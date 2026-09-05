DJ Henkel plant weitere Übernahmen

DOW JONES--Der Klebstoff- und Waschmittel-Konzern Henkel plant weitere Zukäufe. "Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen. Damit stärken wir beide Unternehmensbereiche, Adhesive Technologies und Consumer Brands. Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Grundsätzlich sind drei Faktoren wichtig: Der strategische Fit, die Verfügbarkeit und die finanzielle Attraktivität. Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu."

Die hohen Ölpreise treffen derweil auch Henkel. "Wir sind zwar nicht so energieintensiv wie klassische Chemieunternehmen und nutzen Rohöl nicht als direkten Rohstoff. Aber natürlich spüren wir den deutlichen Kostenschub bei Energie und eingekauften Rohstoffen und Vorprodukten", sagte Knobel. Auf die Frage, ob Henkel nun Persil und andere Produkte verteuert, erklärte Knobel: "Preiserhöhungen bei Konsumgütern sind zunehmend schwierig. Verb45raucher akzeptieren höhere Preise nur, wenn damit konkrete Innovationen verbunden sind. Bei Industriekunden lassen sich höhere Preise für Klebstoffe zwar durchsetzen - aber diese erwarten bei Entspannung der Rohstoffpreise auch wieder Senkungen. Daher sind die Schwankungen in der aktuellen Lage für uns eine Herausforderung."

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September 04, 2026 18:00 ET (22:00 GMT)

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