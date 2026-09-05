Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Konservative Anleger setzen voll auf cashflowstarke Aktien und Dividenden. Doch jedes Depot sollte auch etwas Würze bekommen. Denn eine Outperformance gelingt mit Blue Chips nicht immer, sie bringt zumindest oft mehr Stabilität. Die zusätzlichen Erträge können dabei sowohl von kleinen wie von großen Unternehmen stammen. Derzeit dämpfen die Sorgen vor Zinserhöhungen viele Highflyer der vergangenen Monate und Jahre. Einige Titel sind kräftig zurückgekommen, auch wenn die Aussichten weiterhin rosig erscheinen. Wir blicken deshalb heute mit SanDisk, MustGrow Biologics und Super Micro Computer auf drei spekulativere, aber wachstumsstarke Titel.Den vollständigen Artikel lesen ...
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