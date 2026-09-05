Die Tesla-Aktie hat sich in den letzten vier Wochen hervorragend entwickelt, aber am Freitag verabschiedete sich Elon Musks Autobauer mit einem satten Kursverlust von -6% ins Wochenende. Was drückte zum Wochenschluss auf die Tesla-Aktie und wie ernst sollten Anleger den Kursverlust nehmen? Ein enttäuschender Start Der gestrige Kursrückgang der Tesla-Aktie hängt vor allem mit der Vorstellung des Cybercab genannten Robotaxis und den dabei aufgekommenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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