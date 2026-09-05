Berlin - Eine Hackergruppe hat fast sechs Terabyte an Daten der Berliner Landesverwaltung im Darknet veröffentlicht.
Unter den Daten sollen sich auch hochsensible Informationen befinden. Insgesamt wurden 1.439.893 Dateien veröffentlicht, darunter auch ein Ordner mit dem Titel "AG CBRN-Rahmenplanung", der Informationen zu chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren enthält.
Der Berliner Senat hatte zuvor ein Lösegeld von 30 Bitcoin, etwa zwei Millionen Euro, abgelehnt, das die Hackergruppe gefordert hatte. Nach Ablauf des Ultimatums wurde das Datenpaket im Darknet veröffentlicht. In den sozialen Netzwerken verbreiteten Mitglieder der Hackergruppe Listen mit Dateinamen, was auf das Ausmaß des Angriffs hinweist. Die veröffentlichten Daten enthalten auch persönliche Informationen von Landesbeamten, wie Geburtsurkunden, Telefonnummern und Wohnadressen.
Unter den Daten sollen sich auch hochsensible Informationen befinden. Insgesamt wurden 1.439.893 Dateien veröffentlicht, darunter auch ein Ordner mit dem Titel "AG CBRN-Rahmenplanung", der Informationen zu chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren enthält.
Der Berliner Senat hatte zuvor ein Lösegeld von 30 Bitcoin, etwa zwei Millionen Euro, abgelehnt, das die Hackergruppe gefordert hatte. Nach Ablauf des Ultimatums wurde das Datenpaket im Darknet veröffentlicht. In den sozialen Netzwerken verbreiteten Mitglieder der Hackergruppe Listen mit Dateinamen, was auf das Ausmaß des Angriffs hinweist. Die veröffentlichten Daten enthalten auch persönliche Informationen von Landesbeamten, wie Geburtsurkunden, Telefonnummern und Wohnadressen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur