Magdeburg - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, warnt vor einem Wahlerfolg der AfD. Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt wäre "eine Belastungsprobe für die liberale Demokratie" und würde deren "Widerstandsfähigkeit testen", sagte Hüther der "Rheinischen Post".



Die Sorge spiegele auch eine Befragung des Instituts wider: Sechs von zehn ostdeutschen Unternehmern sähen die Demokratie gefährdet. "Nicht unterschätzen dürfen wir die Signalwirkung", so Hüther. Deutschland sei angesichts seiner Demografie auf qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen. Wer um ausländische Fachkräfte konkurrieren wolle, dürfe keine Partei stark machen, die offen ihre Ausweisung fordere.



Für Sachsen-Anhalt selbst sieht der IW-Chef schwere Verwerfungen. Eine Zuwanderungspolitik nach Vorstellungen der AfD wäre für das Land ruinös. Wegen seiner ungünstigen Demografie sinke die Erwerbsbevölkerung in Sachsen-Anhalt ohne Zuwanderung bis 2045 um etwa ein Viertel. Auf jeden Erwerbsfähigen käme dann mehr als ein Mensch, der nicht arbeite. "Wer ein Land wirtschaftlich vor die Wand fahren will, muss es genau so machen", so Hüther.





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