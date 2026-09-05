Der Brent-Ölpreis ist auf mehr als 95 US$ je Barrel gestiegen und hat innerhalb einer Woche über +6% zugelegt. Für Shell ist das ein erheblicher Gewinnhebel: Schon im zweiten Quartal haben höhere Energiepreise, starke Handelsgeschäfte und bessere Raffineriemargen den Cashflow explodieren lassen. Trotz eines Aktienkurses von rund 40 € wird der Energiekonzern weiterhin nur mit einem einstelligen bis niedrigen zweistelligen Gewinnmultiplikator bewertet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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