Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Streitkräfte angewiesen, die Angriffe auf Kiew für drei Tage ab Mitternacht zum 6. September auszusetzen. Das teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Staatsmedien am Samstag mit. Der vorübergehende Stopp der Angriffe stehe im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für den Besuch der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in der ukrainischen Hauptstadt.



Die Ankündigung erfolgte wenige Stunden, nachdem Witkoff und Kushner in Moskau gelandet waren, um Gespräche mit Putin zu führen. Sie sollen am Sonntag nach Kiew reisen. Der Besuch ist Teil der Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, einen neuen Anlauf zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu unternehmen.



Der Kreml erklärte, dass die Position, die Putin in einer Rede vor zwei Jahren dargelegt hatte - dass die Ukraine das gesamte Territorium von vier von Russland beanspruchten Regionen abtreten und ihren Plan, der Nato beizutreten, aufgeben sollte - "unerschütterlich" sei. Seit den letzten Friedensgesprächen im Februar hatten beide Seiten ihre Luftangriffe auf das jeweils andere Territorium intensiviert, während die Frontlinien am Boden weitgehend statisch geblieben sind.





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