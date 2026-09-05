Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Energie Cottbus 4:4 unentschieden gespielt.



Die Partie bot den Zuschauern ein wahres Torfestival, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Wolfsburg ging früh durch einen Elfmeter von Robert Glatzel in Führung (4. Minute). Vinicius Souza erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, bevor Glatzel in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte. Kurz vor der Halbzeit gelang Luca Erlein der Anschlusstreffer für Cottbus (45.+4).



Nach der Pause kam Cottbus stark zurück. King Manu verkürzte in der 49. Minute auf 3:2, bevor Tolcay Cigerci in der 67. Minute per Elfmeter den Ausgleich erzielte. Wolfsburg schien durch Mattias Svanberg, der in der 79. Minute traf, wieder auf die Siegerstraße zu gelangen. Doch in der Nachspielzeit sorgte Dmytro Bohdanov für den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 4:4 (90.+1).



Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen und einem offenen Schlagabtausch. Wolfsburg musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten, nachdem Mathys Angely in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Cottbus kämpfte bis zum Schluss und wurde für seinen Einsatz belohnt.



Für beide Mannschaften bedeutet dieses Unentschieden einen Punktgewinn, der jedoch unterschiedliche Gefühle hinterlässt. Wolfsburg verpasste die Chance, sich weiter oben in der Tabelle festzusetzen, während Cottbus mit dem Punktgewinn beim Aufstiegsfavoriten zufrieden sein kann.



Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 3:0 und Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 2:2.





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