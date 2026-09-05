Tanagra - Ein griechisches Militärflugzeug vom Typ F-4 Phantom ist während einer Flugshow in Tanagra abgestürzt.



Lokale Medien berichten, dass das Flugzeug am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr unter noch ungeklärten Umständen zu Boden ging. Augenzeugen sprachen von einer Explosion unmittelbar nach dem Absturz. Ein Reporter des griechischen Senders ERT, der vor Ort war, sagte, das Flugzeug habe plötzlich an Höhe verloren, bevor es auf den Boden aufschlug.



Der Absturz ereignete sich nur wenige Minuten nach Beginn der Vorführung der griechischen Luftwaffe und wurde von Tausenden Besuchern beobachtet. Bislang gibt es keine offiziellen Informationen über den Zustand der beiden Piloten oder darüber, ob sie das Schleudersystem des Flugzeugs benutzt haben. Ein Löschhubschrauber wurde eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen, das durch den Absturz entfacht wurde.



Erste Informationen deuten darauf hin, dass das Flugzeug in zwei Teile zerbrach und an zwei verschiedenen Stellen am Unfallort Brände ausbrachen. Die Behörden haben bisher keine Angaben zur Ursache des Absturzes oder zu möglichen Opfern gemacht.





© 2026 dts Nachrichtenagentur