Paderborn - Am 2. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg beim SC Paderborn mit 1:0 gewonnen und sich damit zumindest für ein paar Stunden auf Platz eins der Tabelle übernommen.



Das entscheidende Tor erzielte Maximilian Eggestein in der 26. Minute. Trotz eines dominanten Auftritts der Paderborner in der zweiten Halbzeit gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen.



In der ersten Halbzeit zeigte der SC Freiburg eine gut sortierte Defensive und ließ den Paderbornern wenig Raum für gefährliche Aktionen. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient und gingen durch Eggestein in Führung, der nach einem Kuddelmuddel im Strafraum präzise ins linke untere Eck traf. Paderborn hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch keinen Nutzen ziehen.



Nach der Pause erhöhte Paderborn den Druck und drängte auf den Ausgleich. Besonders Marvin Pieringer und Laurin Ulrich sorgten für Gefahr vor dem Freiburger Tor, doch der Freiburger Torhüter Mio Backhaus zeigte eine starke Leistung und hielt seinen Kasten sauber. Freiburgs Defensive stand stabil und ließ keine klaren Torchancen zu.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim - Dortmund 2:3, Leverkusen - Union 4:0, Mönchengladbach - Elversberg 3:4, Bremen - Leipzig 3:1.



Am Abend trifft Schalke auf die Bayern, die sich mit einem Sieg wieder auf Platz eins der Tabelle setzen können.





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