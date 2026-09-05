Halle/Magdeburg - Am Vorabend der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, bei der ein Erdrutschsieg der AfD erwartet wird, sind in mehreren Städten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen einen Rechtsruck zu demonstrieren.



In Halle (Saale) gab es eine "Antifa-Demo" mit über zweitausend Teilnehmern, zu der bundesweit aufgerufen worden war. Viele Teilnehmer waren in schwarz gekleidet und vermummt. Die Polizei zeigte starke Präsenz.



In Magdeburg ging es etwas bunter zu: hier wurde ein "Demokratiefestival" mit - nach Veranstalterangaben - etwa 15.000 Teilnehmern begangen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer aller Kundgebungen in der Landeshauptstadt auf etwa 10.000 Personen, allein auf dem Domplatz waren demnach 8.000 Menschen.



Bei der Wahl am Sonntag wird allgemein erwartet, dass die AfD klar stärkste Kraft wird. Die Frage ist nur noch, ob es für eine absolute Mehrheit im Landtag reicht. Wenn nicht, dürfte die CDU als wahrscheinlich zweitstärkste Kraft vor dem Problem stehen, dass eine parlamentarische Mehrheit nur mit den Linken zustande kommt - mit der eine Zusammenarbeit aber eigentlich ausgeschlossen wird. Spannend wird auch die Frage, ob es das BSW oder die Grünen über die 5-Prozent-Hürde schaffen, oder womöglich sogar die FDP. Diese Parteien könnten das Zünglein an der Waage werden.





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