München (ots) -Im Rahmen des Wochenendes des Amateurfußballs unterstreicht DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Stellenwert der 3.Liga im MagentaSport-Interview. "Wenn wir uns anschauen, wie viele Karrieren dort Schwung aufgenommen haben, dann fallen einem eine ganze Menge Namen ein, sei es El Mala oder Woltemade. Das ist eine Talentschmiede geworden. Viele erste Ligen in anderen Ländern würden uns um diese 3.Liga beneiden oder gerne tauschen." Ein weiteres Thema, das derzeit intensiv diskutiert wird, ist das sogenannte Kompass-Model. Gemäß des Kompass-Models würde die Anzahl der Regionalligen von fünf auf vier reduziert werden, allerdings würde jeder Meister aufsteigen. "Wir alle haben den Anspruch, dass Meister aufsteigen müssen. Es kann nicht sein, dass in der Regionalliga fünf Meister gekürt werden, aber nur vier in der 3. Liga landen. Das ist ein Zustand, der nicht erträglich ist. Das ist kein Zustand, den wir unterstützen können", betont Neuendorf. Ein Ergebnis soll idealerweise Ende 2026 oder Anfang nächsten Jahres zustandekommen.Der MSV Duisburg löst Kickers Offenbach (Saison 2011/2012) mit dem besten 3. Liga-Start der Geschichte ab. Vier Spiele, vier Siege und eine Tordifferenz von plus 9 sind der neue Top-Wert. Und das trotz Unterzahl und Rückstand in Regensburg. "Wir haben Mentalität und Moral bewiesen. Heute hat gezeigt, dass man uns niemals abschreiben darf", erklärt Peter Remmert, Torschütze zum 1:1, der dann einen Selbstvergleich zu Erling Haaland aufstellt: "Natürlich schaut man sich da gerne etwas ab. Ich habe eine ähnliche Statur, vielleicht auch einen ähnlichen Laufstil. Aber er ist noch ein paar Level über mir." MSV-Coach Dietmar Hirsch ist stolz: "So viel Moral, so viel Wille, so viel Zusammenhalt. Das ist unfassbar! Wir haben es letztes Jahr auch schon hinbekommen, Spiele in Unterzahl zu gewinnen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir es geschafft haben, ein Spiel in Unterzahl zu drehen. Das ist noch bemerkenswerter. Absoluter Respekt.1:1 zwischen Rostock und Wiesbaden mit zwei unterschiedlichen Sichtweisen. "Mich nervt es total. Für mich sind es zwei verlorene Punkte, aber auf der anderen Seite war es eine richtig gute Leistung von uns. Wir müssen uns nur mit mehr Toren belohnen", ärgert sich Hansa-Coach Daniel Brinkmann. Trainerkollege Daniel Scherning findet: "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen für alles, was nach 0:1 kam. Wir haben mutig gewechselt und ganz viel Energie und fußballerische Komponenten auf den Platz gebracht. Wir haben uns diesen einen Punkt mindestens verdient. Wenn das Spiel noch länger geht, sind wir vielleicht sogar die Mannschaft, die das Spiel gewinnt."Kantersieg für den 1.FC Saarbrücken! Beim 6:1-Erfolg in Meppen sieht FCS-Coach Argirios Giannikis den "nächsten Entwicklungsschritt". Meppens Coach analysiert die deutliche Niederlage deutlich: "Wir waren einfach nicht da, wo wir sein wollten, von der Birne her. Wir haben den Gegner eingeladen mit Dingen, die wir normal nicht machen wollen. Es ist unsere DNA mutig zu sein. Der Mut ist uns heute auf die Füße gefallen, weil wir nicht in aller Konsequenz so scharf waren, wie wir es sein wollen. Heute war ein Tag zum Vergessen."Preußen Münster bejubelt den ersten Heimsieg seit 309 Tagen. "Das ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir wollten zuhause unbedingt den Bock umstoßen", erklärt Preußen-Coach Thomas Wörle.Nachfolgend Clips und Stimmen zum 4. Spieltag der 3. Liga am Samstag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag live ab 13.15 Uhr mit Würzburg gegen VfB 2, ab 19.15 Uhr gibt's das Fortuna-Duell Köln gegen Düsseldorf. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.Rot-Weiß Essen - Viktoria Köln 1:0 - "Dreckiger Arbeitssieg"Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Es war ein hartes Spiel mit einer unglaublich starken ersten Halbzeit von uns, wo wir Mut mit Intelligenz verbunden haben. Waren unheimlich hartnäckig im Verteidigen. Haben auch einen sehr beschwingten guten Fußball gespielt. Ich muss der Mannschaft das Kompliment machen, dass die klare Abschlussgelegenheit der Kölner über 90 Minuten ausgeblieben ist. In der zweiten Halbzeit war es ein dreckiger Arbeitssieg. Wir setzen uns unsere eigenen Ziele. Zu unseren Etappenzielen gehören weniger Gegentore. Dass wir es auf diese Art und Weise mit der jungen Truppe hinbekommen haben, ist hervorragend." Über das Duell mit RB Leipzig im DFB-Pokal: "Da haben wir leider eine europäische Top-Mannschaft erwischt. Das wird eine heiße Aufgabe." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDlibzZ2MmFyOUVtNmg5M1FTYld5TXFEdklkdHo4aXNOeUUyOTNlQU5yND0=Tony Menzel, Rot-Weiß Essen, über seinen einbandagierten Fuß: "Ich bin ein bisschen umgeknickt im Zweikampf. Hat sich direkt danach ein bisschen komisch angefühlt. Das war mir ein bisschen zu heikel, ich hatte kein gutes Gefühl bei der Sache." Über die Stärken vom RWE-Fußball: "Wir wollen aggressive nach vorne verteidigen. Wir wollen hart dranbleiben. Das hat super gefruchtet die letzten Spiele." Über das Los RB Leipzig: "Es ist immer cool, wenn ein guter Gegner an die Hafenstraße kommt. Wir brauchen uns nicht verstecken." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWQrcXU5THYwcnRxR2JRb05MTjc3SFFhVzJaUFQ2eG00Q3phdXpkVVdNTT0=Marian Wilhem, Trainer Viktoria Köln: "Es war ein sehr intensives Spiel. RWE hat in der ersten Halbzeit viel Druck gemacht und es geschafft uns viel von unserem eigenen Spiel zu nehmen. Wir haben es nicht so gut gelöst. Uns hat auch der Mut gefehlt in der ein oder anderen Situation. Die zweite Halbzeit war viel besser, aber es fehlte immer wieder die Sauberkeit. Es ist heute eine Standardsituation, die das Spiel entscheidet. Das hat einen faden Beigeschmack, weil sie ein bisschen schwierig zustande kommt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjZUZG1relNSbmVhYUJ0bWtES0g1L3pDL2x0aDk5S3pFOWVjbHNEMGZJdz0=Arne Schulz, Viktoria Köln: "Die erste Halbzeit passt uns nicht zu 100 Prozent. Da sind wir nicht in die Abläufe gekommen, wie wir es in den letzten Spielen geschafft haben. Die zweite Halbzeit war wieder sehr Viktore-like. Wir wollen dominant sein, das Spiel bestimmen. Wir bauen auf der 2. Halbzeit auf." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGZ4cDR4REZBbGVja21lS2t6SWhQeVRuT2d1aHhNbUEvK3VmdDNzOXNrOD0=SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg 1:2 - "Uns darf man niemals abschreiben!"MSV dreht das Spiel im Unterzahl: "Heute hat gezeigt, dass man uns niemals abschreiben darf."Jubel bei Dietmar Hirsch und dem MSV! In Unterzahl drehen die Duisburger das Spiel und sichern sich den Startrekord in der 3. Liga! Der Clip zum Jubel nach Spielende: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWROcEd0bWN1cC9wK1dqOEFDNEY0VFRZZ1RnS1hnL3FvSmVYM3RMeW0zTT0=Felix Strauss, Spieler Regensburg: "Wir wollten eigentlich aufs Zweite gehen. Das war unser klares Ziel, dass wir das Spiel frühzeitig für uns beenden. Dann haben wir eigentlich gut Kontrolle gehabt, aber spielen uns so ein bisschen selbst in die Scheiße rein. Dann kriegen wir einen Konter und das 1:1. Das hat uns gefühlt die Energie genommen. Das war völlig unnötig. Ich brauche selbst noch einige Stunden, um zu verstehen, warum wir das Spiel aus der Hand geben."...ob er durch den Ausgleichstreffer etwas wahrnehmen konnte: "Ja, das war wahrnehmbar, leider. Es hat 1 bis 2 Spieler gegeben, die probiert haben, das zu pushen. Bei uns ist dann aber die Energie entzogen worden. Ich weiß nicht, warum. Da müssen wir dranbleiben, damit wir diesen Zweikampf nicht verlieren. Wenn man die 1. Halbzeit hernimmt, als wir noch 11-gegen-11 gespielt haben, da hat Duisburg null Zugriff gehabt. Wir haben es einfach super gemacht. Aber so ein Spiel darfst du nie und nimmer verlieren. Auch wenn Duisburg alles reinhaut. Dazu muss man gratulieren, dass sie alles geben, dass sie das zu Zehnt verteidigen und das Spiel gewinnen. Aber wir haben das Spiel hergegeben. Und das darf uns so einfach nicht passieren." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnJ3b1g4eTQ2bmNjajRHSmwzWEdhS0trWlpRUURMMmxUb0Rpa29XOFRsQT0=Sascha Hildmann, Trainer Regensburg: "Das ist ein Spiel, das du eigentlich total unter Kontrolle hast. Dann bringst du dich im Spielaufbau in Schwierigkeiten, wo du überhaupt nicht in der Not bist, den Ball nach vorne zu spielen, wo du das mit zwei Kontakten verlagern kannst. Du spielst dich selbst ins Pressing rein und lässt einen Konter zu, der das 1:1 bedeutet. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und das nervt mich auch kolossal, wie wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, auch in der 1. Halbzeit. Wir haben alles 'gut unter Kontrolle', der Gegner kriegt eine Rote Karte, wir sind am Arbeiten, belohnen uns in der 2. Halbzeit mit einem schönen Tor. Dann musst du das cleverer runterspielen. Dann lädst du den Gegner so ein. Eine Ecke, ein Standard, das kann immer passieren, auch mit 10 Mann. Das darf nicht passieren. Heute ist es passiert. Dann verlierst du so ein Spiel, das du komplett unter Kontrolle hast, leider." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UTRkOVlKdVY4TktZbmMyOWlpZkoxKzhvakc0c3ljQitVcDUrb25hUDNzZz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DUTRkOVlKdVY4TktZbmMyOWlpZkoxKzhvakc0c3ljQitVcDUrb25hUDNzZz0%3D&tt1=SNntyASQvwhvo8IeJnUDaoll_tnk4cyy1HEpnQu1OR_7MJxqe6GcarRqs_VBVQDa4iFzssDv6A8-zCcamVkZAASFBFCc-mJdLAmxOiE9hHR)Peter Remmert, Duisburger Torschütze zum 1:1: "Natürlich war es nicht einfach, gegen eine Mannschaft in Überzahl zu spielen. Aber ich glaube, wir haben es sehr gut hingekriegt. Wir haben Mentalität und Moral bewiesen. Heute hat gezeigt, dass man uns niemals abschreiben darf."...über Vergleiche mit Erling Haaland: "Alle wissen, dass Haaland einer der besten Stürmer der Welt ist. Natürlich schaut man sich da gerne etwas ab. Ich habe eine ähnliche Statur, vielleicht auch einen ähnlichen Laufstil. Aber er ist noch ein paar Level über mir. Das ist einer zu dem man aufschaut."...was Dietmar Hirsch ihm und Jan-Simon Symalla ihnen in der Pause mitgegeben hat: "Uns war von vornherein klar, auch wenn wir in der 1. Halbzeit in Unterzahl waren, nach der 25. Minute, dass hier etwas geht. Das hat er uns mit auf den Weg gegeben. Er hat Symalla und mir gesagt: Werft alles rein. Dann können wir uns belohnen. Das haben wir getan. Letztendlich haben wir das Spiel gewonnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dUUwbjJOaVBYQjRvMU1oRkltTkpNdEUvTitLR1pLanJlNEcydnlhUnFRTT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DdUUwbjJOaVBYQjRvMU1oRkltTkpNdEUvTitLR1pLanJlNEcydnlhUnFRTT0%3D&tt1=NXBBjASASV4KrNVU9lJhW612IHiLhotIP2LaCvdp6JT7MJxqe6GcamGwG6YIVerlMhpR5XHGteM-zCcamVkZAASFBFCc-mJdLAmxOiE9hHR)Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Ich bin sehr stolz. So viel Moral, so viel Wille, so viel Zusammenhalt. Das ist unfassbar! Wir haben es letztes Jahr auch schon hinbekommen, Spiele in Unterzahl zu gewinnen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir es geschafft haben, ein Spiel in Unterzahl zu drehen. Das ist noch bemerkenswerter. Da ziehe ich den Hut vor meinen Jungs. Absoluter Respekt. Ich bin sehr stolz."...zum Doppelwechsel mit Peter Remmert und Jan-Simon Symalla zur Pause: "Sussek und Kother (die Ausgewechselten, Anm. d. Red.) wären eigentlich im 11-gegen-11 die Richtigen gewesen. Dann haben wir gesagt, wir spielen in der Konstellation, nach der Roten Karte bis zur Halbzeit weiter. Uns war klar, dass wir vorne einen Stoßstürmer brauchen. Da bietet sich Peter Remmert an. Deswegen haben wir ihn bei uns im Kader. Mit Symalla ist es ein Spieler, der sowohl gut verteidigen kann und nach vorne mit seinem Tempo gut umschalten kann. Das waren die Ideen und die sind aufgegangen. Wir bringen zwar immer Spieler. Aber wie die Jungs das leben, ist das alles Entscheidende. Da muss man den Spielern ein Lob zollen."...ob Peter Remmert ein Startelfkandidat gegen Düsseldorf ist: "Er hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass wir als weitere Alternative Flo Krüger, der bei uns eher als hängende Spitze gesehen wurde, dabei ist, sodass wir zwei gute Mittelstürmer im Kader haben. Das ist schon sehr laufintensiv und bei uns werden oft die Offensivspieler gewechselt. Dann wäre ich froh, wenn er dabei ist. Peter hat aber heute durch sein Tor, aber auch seine Leistung und seine Trainingsleistung zuletzt positiv auf sich aufmerksam gemacht."...über den Platzverweis für Lex-Tyger Lobinger: "Darüber brauchen wir nicht zu reden. Damit bin ich fein, dass die berechtigt war. So ehrlich muss man sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SlVwZXZvSnNieEhybDU5Q1lVUEZjcjJ0NXFUNE02R3Z1TFZXWS9TVGNCbz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DSlVwZXZvSnNieEhybDU5Q1lVUEZjcjJ0NXFUNE02R3Z1TFZXWS9TVGNCbz0%3D&tt1=-IiPA9Uji8c1SE-qkO649OTT-eq114vvOFUJpThE0nj7MJxqe6Gcathr143XE3mPuLxY34RP0Ig-zCcamVkZAASFBFCc-mJdLAmxOiE9hHR)Michael Preetz, Geschäftsführer MSV Duisburg, vor dem Spiel darüber, inwieweit der starke Saisonstart auch ein Resultat ist, dass man Leistungsträger halten und den Kader verstärken konnte: "Wir haben eine gute Mannschaft, das wissen wir. Wir haben die Jungs beieinander halten können, vor allem auch die Spieler, die wir in Duisburg halten wollten. Wir konnten uns sicherlich nochmal gut verstärken. Trotzdem ist das alles keine Garantie für einen guten Saisonstart. Es ist extrem wichtig, gut in die Runde reinzukommen, gerade bei uns in Duisburg. Wir brauchen den Push vom Publikum. Wir haben im ersten Spiel fast 26.000 Zuschauer gehabt. Dafür war es enorm wichtig, gut zu starten, positiv zu starten. Die Brust wächst, das Selbstvertrauen wächst. Und das Zusammenfinden, gerade mit den neuen Spielern, geht einen Tick schneller."...über Lex-Tyger Lobinger und ob er über den Sommer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat: "Das ist der große Unterschied zu seinem Ankommen hier im Winter. Er hat die erste richtige Vorbereitung mit der Mannschaft absolvieren können. Davon hat er profitiert. Davon profitieren wir auch als Mannschaft, weil er in unserem System Zielspieler ist. Er ist in der Liga, nicht nur aktuell, sondern insgesamt ein herausragender Stürmer. Für ihn gilt, was ich auch gesagt habe: Er hat mit seinem ersten Torschuss getroffen. Das weiß ich aus eigenem Erleben. Wenn du so in eine Saison startest, wird das in der Regel nicht ganz schlecht."...über den Abgang von Kapitän und Publikumsliebling Alexander "Ali" Hahn zum 1. FC Bocholt und wie der Wechsel ablief: "Wir hätten ihn grundsätzlich schon gerne behalten, weil Ali in den letzten zwei Jahren nicht nur ein Topspieler war, sondern auch eine herausragende Führungspersönlichkeit. Aber die Entwicklung ist relativ dynamisch gewesen. Wir haben uns im Sommer verstärkt. Er war einen Tick hintendran und hat in den ersten Spielen keine Einsätze gehabt. Dann wollte er auch den Verein verlassen, was wir respektiert haben. Er hat mit dem 1. FC Bocholt einen Verein gefunden, zu dem er wechseln konnte. Er wird seine Laufbahn jetzt in der Regionalliga West fortsetzen, zudem noch ein Jahr mehr Vertrag bekommen, als er das bei uns hat. Wir wünschen ihm nur das Beste. Ali ist ein Top-Junge und hat hier in Duisburg wirklich Spuren hinterlassen. Jetzt war die Zeit reif für etwas Neues."...ob er das Gefühl hatte, nach Hahns Abgang nochmal nachlegen zu müssen: "Nein. Wir wähnten uns auf der Position schon gut aufgestellt. Wir haben mit Josh Bitter beispielsweise jemanden, der auch heute auf der rechten Außenbahn spielt, der von Haus aus Innenverteidiger ist. Wir sind in der Innenverteidigung ausreichend besetzt. Wir haben mit (Rasim) Bulic und (Aljaz) Casar Spieler, die diese Position auch spielen können. Und wir kriegen noch ein Wintertransferfenster, wo wir möglicherweise auf Entwicklungen reagieren können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b29QZE5oOTdUVlpMVWxzb3JMK3h5L1lnM3cwUitoWEdGYnB3enZUeUw3cz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3Db29QZE5oOTdUVlpMVWxzb3JMK3h5L1lnM3cwUitoWEdGYnB3enZUeUw3cz0%3D&tt1=ArbhM9HqrnP0LQ5aVK7YqKM9fzb389LhAIM8hjnAq2j7MJxqe6GcatAekuSM2R3E3YcSOAaEJHs-zCcamVkZAASFBFCc-mJdLAmxOiE9hHR)Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 1:1 - Hansa nur nach Standards topDaniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Mich nervt es total. Wenn ich die erste Halbzeit sehe, das war die beste Halbzeit von uns in der Saison. Wir haben viele Möglichkeiten, die wir uns nach vorne durchspielen und hinten nichts zugelassen. Du musst mit ein bis zwei Toren Führung in die Halbzeit gehen. Wir sind über 70 bis 75 Minuten die klar bessere Mannschaft und Wiesbaden macht mit der ersten gefährlichen Situation das 1:1. Für mich sind es heute zwei verlorene Punkte, aber auf der anderen Seite war es eine richtig gute Leistung von uns. Wir müssen uns nur mit mehr Toren belohnen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SWdzRGU2QmRPMFJOTDVHY2tMdDgxQXcrbDRQejRFQ2lndjZyWFJCYTdTaz0=Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen für alles, was nach 0:1 kam. Wir haben mutig gewechselt und ganz viel Energie und fußballerische Komponenten auf den Platz gebracht. Wir haben uns diesen einen Punkt mindestens verdient. Wenn das Spiel noch länger geht, sind wir vielleicht sogar die Mannschaft, die das Spiel gewinnt. Das sind zwei kleine Pünktchen, die wir geholt haben, nachdem wir jetzt komplett sind. Jetzt liegt es an uns das auszubauen und auch mal ein Spiel zu gewinnen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWwxL01aeUtwMXZVTGRlaEwyMmduUS9lQ05FSnBoK2xlRnYxUkhnM2ttQT0=Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport SV Wehen Wiesbaden über die Transfers: "Wir haben uns eine Transferstrategie auferlegt. Das eine ist im Budget zu bleiben. Das andere war sukzessive nachzuziehen, Abgang dementsprechend auch Zugang. Vier in den letzten zehn Tagen und jetzt gilt es sich schnellstmöglich zu schütteln und sich einzustellen auf das, was kommt und im Rahmen der Zielsetzung unterwegs sein, die heißt, ganz vorne dabei sein." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkJpamJiSXpkOGd4TzN6Q1RnK0o4eDJPUXRRTklDV05tRWlLMklJQmM5VT0=SV Meppen - 1. FC Saarbrücken 1:6 - "Ein Tag zum Vergessen!"Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen "Wir standen hier vor zwei Stunden und ich habe gesagt, wir müssen voll da sein. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Wir haben über Tiefensicherung gesprochen. Das haben wir in Aachen richtig gut gemacht, heute haben wir da gar nicht stattgefunden. Wir waren einfach nicht da, wo wir sein wollten, von der Birne her. Es war zu einfach gegen uns Tore zu schießen. Wir haben den Gegner eingeladen mit Dingen, die wir normal nicht machen wollen. Es ist unsere DNA mutig zu sein. Das zeigen wir Woche für Woche. Der Mut ist uns heute auf die Füße gefallen, weil wir nicht in aller Konsequenz so scharf waren, wie wir es sein wollen. Heute war ein Tag zum Vergessen. Wir bleiben bei uns." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3ljTkRTd000VW1Ic3BIZmZNZnV4RnBxWUUxcTV6OWovRUVtZkZKYnlNbz0=Argirios Giannikis, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Es war ein sehr guter Auftritt von uns. Hier zu gewinnen, die zu Null gegen Großaspach und Aachen gewonnen hat, das war schon eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wie wir nach dem 3:1 Ruhe ins Spiel gebracht haben, das war schon ein nächster Entwicklungsschritt." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzQ0emQ5YnRkZEYvRldpMzMvRmRRbkNGU1FJajdqUDllTzRYempiTHZlST0=Christian Kühlwetter, 1. FC Saarbrücken: "Wir haben es als Team richtig gut gemacht. Wir hatten die letzten Spiele nicht das größte Glück vor dem Tor, heute haben wir uns belohnt. Wir sind ein geiler Haufen, es macht richtig Bock unter der Woche zusammen zu arbeiten. Jeder gibt dem anderen ein Tor oder eine Vorlage und das haben wir gut auf den Platz bekommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aUlhN2c1c2pIL3QxUDNGb2RlTit0cnIvSDE3ZFJzTFdIWUQzS3JTUVg4TT0=SV Waldhof Mannheim - SC Verl 0:1 - "Waren die letzten Wochen zu gut für 0 Punkte"Rui Mota, Trainer Mannheim: "Haben Sie ein sehr enttäuschendes Spiel von uns gesehen? Das Ergebnis, ja. Das Ergebnis ist das einzig Enttäuschende. So wie wir gespielt haben, wir haben nur eine Chance hergegeben. Für mich ist es Abseits. Wir waren das bessere Team, wir hatten mehr Chancen, wir haben das Spiel kontrolliert. In den letzten Minuten wollten wir es besser machen, aber sind etwas emotional geworden. Aber wir waren sicher das bessere Team. Das ist das einzig Enttäuschende. Wenn wir so spielen, wie wir heute gespielt haben, wir haben nicht eine Chance zugelassen außer dem Tor. Trotzdem haben wir die 3 Punkte verloren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UEtUWUhOcmxWcnZWaHFCSmg5VEs3eTBRUS9MMlQrSnhlYVM2WjBwWFJRZz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DUEtUWUhOcmxWcnZWaHFCSmg5VEs3eTBRUS9MMlQrSnhlYVM2WjBwWFJRZz0%3D&tt1=JejqeCOur0eCXxGdDQiLipFn6vva8L9FqeDigNdXdLFvNpxq76acaocOwX1c1RmTELoa5vcde1QbzacamVkZAB_mjZaqpuOAD112UIq92ae)Orest Shala, Trainer Verl: "Das war überragend von den Jungs! Nicht fußballerisch. Da gibt's deutlich Steigerungspotential. Aber die Mentalität, den Karren aus dem Dreck zu holen, war auf jeden Fall da. Das haben wir geschafft, weil wir eine brutale Mentalität ins Spiel gebracht haben, weil wir brutal viel gelaufen sind und auch gelitten haben. Wir haben heute richtig gelitten. Der Gegner hat uns das Leben schon in der 1. Halbzeit richtig schwer gemacht. Dann in der 2. Halbzeit auch nochmal druckvoll, immer wieder über außen, immer wieder übers Flankenspiel. Da mussten wir heute richtig leiden. Aber dass wir die Fähigkeit an den Tag gelegt haben und nicht nur gezeigt haben, dass wir spielerisch überzeugen können, sondern auch über so eine Kampfleistung ins Spiel kommen, Hut ab. Da bin ich richtig stolz auf meine Jungs heute."...über den ersten Saisonsieg nach zuvor drei Niederlagen: "Ich habe gesagt, Verler DNA. Wir können viele Sachen heute inhaltlich besser machen. Unser Spiel mit Ball war zu unpräzise, viele Ballverluste, viele Momente, die wir sauberer hätten ausspielen können. Aber das ist gut, dass wir noch was zu meckern haben und jetzt auch ein Spiel einfach mal ziehen und dreckig ziehen. Das ist Profifußball. Da geht's am Ende um Punkte. Und heute waren wir die Mannschaft, die vielleicht glücklich gewonnen hat. Aber wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, ist Fußball so: Wenn man viel investiert, kriegt man es irgendwann zurück. Ob verdient oder nicht verdient, will ich gar nicht bewerten. Aber wir waren die letzten Wochen auch zu gut für 0 Punkte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MnFubWg3M3UvQ3lkQ1dCQ1pIYjlOVlpBSVZFMWpwSTNxZlFMMU1ockFVUT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DMnFubWg3M3UvQ3lkQ1dCQ1pIYjlOVlpBSVZFMWpwSTNxZlFMMU1ockFVUT0%3D&tt1=2iinDR6-rXqPjPQd_ZlZ3x8fvHG7d-PUiwvUb-Ql6WlvNpxq76acalsIT-ovvMiKXG7EFuBqXTsbzacamVkZAB_mjZaqpuOAD112UIq92ae)Preußen Münster - TSV Havelse 2:1Erster Heimsieg für Münster seit Ende Oktober - "Das ist etwas ganz Besonderes für uns"Thomas Wörle, Trainer Münster, über den ersten Heimsieg nach 309 Tagen: "Das ist etwas ganz Besonderes für uns. Ich bin noch nicht so lange dabei. Aber die Serie geht schon länger. Wir wollten zuhause unbedingt den Bock umstoßen. Wir haben von unseren Fans heute wieder eine unfassbare Unterstützung erlebt. Wir haben das so verdient und das schon beim Auswärtsspiel in Köln (1:4 bei Viktoria Köln, Anm. d. Red.) unfassbar gemacht. Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, heute die 3 Punkte zu ziehen, gemeinsam mit den Fans." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ajNvT3hKRDRkb0RCS2NKOGhYb055dlRCMmVOVmZlRldrRXlKenQ1dEF4ND0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DajNvT3hKRDRkb0RCS2NKOGhYb055dlRCMmVOVmZlRldrRXlKenQ1dEF4ND0%3D&tt1=CHnbEkNU46YsC-pXl4LnU3SHib1r3WZcFpXnJiltKNAHOJxqh6icar2uNYIWeK8IbKIXRmg97oABzicamVkZABfwNvwRngrtl3A6MsZom0P)Ole Kittner, Geschäftsführer Sport Münster, vor dem Spiel über die Verpflichtung des zuvor vertragslosen Ex-Löwen Philipp Maier: "Man hat immer so eine Gesamtbetrachtung auf den Kader. Wir haben nach dem Abstieg recht viel Bewegung im Kader gehabt. Über eine Vorbereitung und dann auch die ersten Wettkämpfe schärft sich so ein Bild nochmal. Man bekommt ein Gefühl dafür, was die Truppe braucht. Da sind wir überzeugt, dass Philipp genau diese Eigenschaften mitbringt: Eine gewisse Härte, eine gewisse Klarheit in seinem Spiel. Den Spaß, Zweikämpfe zu führen und eine Verlässlichkeit, die allen jungen Spielern drumherum guttut. Deswegen ist das ein Spieler gewesen, den wir sehr gerne mit dazu genommen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YXlUdm9OWFdZZ0hFWDF3RTJKSXFhVml3SHBQOEYwKzdxNmVSYnhUcVFuST0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DYXlUdm9OWFdZZ0hFWDF3RTJKSXFhVml3SHBQOEYwKzdxNmVSYnhUcVFuST0%3D&tt1=l4Sq0Oc6BK2fgq7xpdiGEZWPGBFHrjV_vE9GwTtSoj0HOJxqh6icagqcRXQKiDk8G6X4RcXAqUwBzicamVkZABfwNvwRngrtl3A6MsZom0P)Samir Ferchichi, Trainer Havelse: "Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, gegen eine Mannschaft, die sicherlich ganz, ganz andere Ambitionen hegt und pflegt, als wir sie haben. Wir waren letzte Woche gut drin, wir waren auch heute gut drin. Wir haben in der Möglichkeit sicherlich das ein oder andere gut wegverteidigt. Wir können den ein oder anderen Konter besser zu Ende spielen. Aber letztlich ist es umso bitterer, dass wir aus zwei Situationen mit 1:2 rausgehen. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung da. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir dieses Jahr drinbleiben, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHB6emdCV2lvbDMwcmNkLzBHM2VFMVpPSG9nbW5VWW44UU03UlBHUGs2bz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DSHB6emdCV2lvbDMwcmNkLzBHM2VFMVpPSG9nbW5VWW44UU03UlBHUGs2bz0%3D&tt1=-upKR6GaFRWXE8BdNEVGLDoJyPjCvpOkRMitPI411awHOJxqh6icaqRI4fQAFoN3_UZzhWJZlcoBzicamVkZABfwNvwRngrtl3A6MsZom0P)DFB-Präsident Neuendorf über Regionalliga-Reform: "Meister müssen aufsteigen"Bernd Neuendorf, DFB-Präsident über das Wochenende des Amateurfußballs: "Der Amateurfußball ist unsere Basis. Wir haben 24.000 Amateur-Vereine und denen mal Sichtbarkeit zu verschaffen ist das Ziel des Tages."Über den Stellenwert der 3.Liga: "Wenn wir uns anschauen, wie viele Karrieren dort Schwung aufgenommen haben, dann fallen einem eine ganze Menge Namen ein, sei es El Mala oder Woltemade. Wir hatten 40 Spieler in der letzten Saison, die bei uns in den U-Mannschaften spielen. Das ist eine Talentschmiede geworden. Das sind alles Beispiele, die uns zeigen, dass die 3. Liga einen enormen Stellenwert hat und auch von der 1. und 2. Bundesliga mittlerweile akzeptiert wird als sehr konkurrenzfähige, sehr starke Liga, wo sich Spieler toll entwickeln können. Viele erste Ligen in anderen Ländern würden uns um diese 3.Liga beneiden oder gerne tauschen."Über das Kompass-Modell in den Regionalligen. "Wir alle haben den Anspruch, dass Meister aufsteigen müssen. Es kann nicht sein, dass in der Regionalliga fünf Meister gekürt werden, aber nur vier in der 3. Liga landen. Das ist ein Zustand, der nicht erträglich ist. Das ist kein Zustand, den wir unterstützen können. Es gab eine ganze Reihe von Überlegungen und Ideen, ganze Sträuße von Modellen, die diskutiert wurden. Leider unter dem Strich nicht so, dass man auf einen Nenner gekommen wäre. In dieser Situation ist der DFB gefordert. Wir sind gewählt, um Probleme zu lösen. Das ist mein Ansatz, dass wir über die Initiative der Einberufung eines Bundestages mit einem konkreten Antrag die Delegierten entscheiden lassen, ob dieses Modell zum Zuge kommt. Es ist ein demokratisches Verfahren, man kann konkurrierende Anträge einbringen. Entscheidend ist, dass wir einen Weg aufzeigen, der uns zeitnah zu einer Lösung führt und unter dem Strich sagen können: Ja, Meister können aufsteigen. Idealerweise noch in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres werden wir versuchen ein Ergebnis herbeizuführen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEVsTnFOUXRiUnRqQ3FScjduZjMxSHpXWThEekZuWDZ2U2kvRXdWa3NUTT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 4. SpieltagSonntag, 06.09.2026ab 13.15 Uhr: Würzburger Kickers - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim IIab 19.15 Uhr: Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf3. Liga | 5. SpieltagFreitag, 11.09.2026ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - Hansa RostockSamstag, 12.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen - Würzburger Kickers, SC Verl - SV Meppen, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Ingolstadt 04, TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SSV Jahn RegensburgSonntag, 13.09.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - VfL Wolfsburgab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Fortuna KölnGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 3. SpieltagSonntag, 06.09.2026ab 13.45 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremenab 15.30 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburgab 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB StuttgartMontag, 07.09.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - Eintracht FrankfurtGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 4. SpieltagFreitag, 11.09.2026ab 18.00 Uhr: SV Werder Bremen - Hamburger SVSamstag, 12.09.2026ab 11.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Union BerlinSonntag, 13.09.2026ab 13.45 Uhr: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburgab 15.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheimab 18.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05Montag, 14.09.2026ab 17.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6346153