Potsdam - Im Zusammenhang mit der Sabotage an Umspannwerken in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat die Polizei einen 48-jährigen Tatverdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben. Wie das Polizeipräsidium Land Brandenburg am Samstagabend mitteilte, sucht die Polizei den Mann mit Hilfe von Fotos, die auf ihrer Website veröffentlicht wurden.
Er soll an den Angriffen auf die Stromversorgung beteiligt gewesen sein. Die Polizei fragt: "Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Und wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Sabotageakte beitragen". Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0331-505950 entgegen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Darüber hinaus können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen online übermittelt werden.
Er soll an den Angriffen auf die Stromversorgung beteiligt gewesen sein. Die Polizei fragt: "Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Und wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Sabotageakte beitragen". Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0331-505950 entgegen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Darüber hinaus können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen online übermittelt werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur