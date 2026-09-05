München (ots) -Erleichterung nach dem Spanien-Kater, jetzt: Partystimmung! Berlin feiert das deutsche Team nach dem ersten WM-Sieg: 74:58 gegen Japan in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle. "Richtig cool. Ich bin hier aufgewachsen. Richtig cool, hier zu spielen, vor der Familie und Freunden", sagt eine gerührte Nyara Sabally (18 Punkte), die sich nach langer Reha-Zeit nun körperlich immer fitter fühlt: "Frag mich mal morgen. Aber nein, fühlt sich super an." Im letzten Gruppenspiel muss Deutschland die Spanien-Bezwinger Mali schlagen (Montag, ab 17.20 Uhr live bei MagentaSport). Die gebürtige Berlinerin Sabally zum Montagsshowdown: "Ick freu' mich!"Bundestrainer Olaf Lange ist "persönlich sehr erleichtert. Aber unsere Einstellung und unsere Zusammengehörigkeit, wie wir gefightet und verteidigt haben, hat die Grundlage gelegt. Die Mädels wollten zeigen, dass sich gestern nicht die wahre Mannschaft gezeigt hat, dass wir besser spielen können."Frieda Bühner, mit 19 Punkte beste deutsche Werferin und MVP, über die deutsche Wandlung binnen 24 Stunden nach dem Frust gegen Spanien: "Ich hatte das Gefühl, ich war nicht aggressiv genug und konnte dem Team gar nicht weiterhelfen. Das hat mich total genervt. Wir alle haben es gestern Abend abgeschüttelt und sind heute Morgen mit einem klaren Kopf aufgewacht."MagentaSport-Expertin Ireti Amojo sog die Party-Laune nach dem deutschen Sieg buchstäblich auf. "Das war das wichtigste Spiel in diesem Turnier, in dieser Gruppenphase. Und sie haben delivered. Heute war der Moment, um alles abzurufen, was du hast. Du kommst aus diesem schrecklichen Spiel gegen Spanien. Das ist wie Katerstimmung. Das abzuschütteln, mit Vollgas hier reinzustarten, das haben sie heute geschafft. Das ist mental ein Kraftakt. Das war physisch ein Kraftakt."Nachfolgend ein WM-Überblick zum 2. Spieltag bei der Frauen Basketball-WM. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Vom 4. bis 13. September gibt es die Frauen-WM aus Berlin mit allen Spielen des deutschen Teams und allen wichtigen Entscheidungen live bei MagentaSport und MagentaTV. Zudem wird ein täglicher Spezial-Podcast täglich morgens ab 07.30 Uhr veröffentlicht. Deutschland trifft am Montag im letzten Gruppenspiel Spanien-Bezwinger Mali - ab 17.20 Uhr live.Frauen-Basketball WM 2026, 2. Spieltag: Deutschland - Japan 74:58 "Es ist der Wahnsinn! Hier verlässt einfach niemand den Platz"Da ist der erste Sieg für Deutschland bei diesem Turnier - und das Team feiert mit den Fans! Der Clip zu den Jubelszenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=OFc4d2lkQmNjVDVqaEU0SDlOSHFnZDBCNWE4L09Yakg1aGY5ODJZRFBqRT0=Nyara Sabally, 18 Punkte für Deutschland: "Es war richtig cool, die Arena ist laut. Es ist cool, hier zuhause zu spielen. Das Team wusste, wie wichtig das heute war. Wir waren von Anfang an "logged in". Das bedeutet sehr viel."...ob es die perfekte Reaktion auf die Niederlage gegen Spanien war: "Auf jeden Fall! Gestern war ein nicht so gutes Spiel. Das sah nicht so gut aus. Sie haben alles getroffen und wir haben nichts getroffen. Deswegen wussten wir, dass heute ein Must-Win ist. Wir mussten härter spielen. Wir haben gestern nicht hart genug gespielt."...wie es war, als Berlinerin in der Max-Schmeling-Halle zu spielen: "Das ist richtig cool! Ich bin in der Halle aufgewachsen, habe hier jeden Tag Training gehabt. Ein bisschen PTSD ist in der Halle drin. Aber es ist richtig cool, hier zu spielen, vor der Familie, vor Freunden, die mich nicht oft spielen sehen. Das bedeutet sehr viel."...ob sie gedacht hätte, dass so eine Stimmung in Deutschland möglich ist: "Nein, vor ein paar Jahren hätte ich es nicht gedacht. Deswegen ist es echt cool zu sehen. Die ganzen Leute, die hier sind, der Support, man merkt's. Das ist richtig cool!"...wie sich ihr Körper nach den beiden WM-Spielen anfühlt: "Frag mich morgen (lacht). Er fühlt sich super an. Adrenalin pumpt. Deswegen passt's. Ick freu mich!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SDNXZC9TRmNNUTRXNlNCbzl2N2NRN2lueXlZMVlVMmZIWWwvSUZIYVUzMD0=Frieda Bühner, 19 Punkte für Deutschland: "Wir sind alle ein bisschen erleichtert. Es war heute einfach ein Team-Win und darauf bin ich echt stolz. Wir haben direkt im 1. Viertel total gut auf das Spiel von gestern reagiert. Das macht mich einfach total glücklich. Das war echt cool, wie voll die Halle heute war und wieviel Stimmung gemacht wurde. Das pusht uns natürlich schon nochmal extra."...über ihre Leistung als Spielerin des Spiels und wieviel Motivation ihr die Niederlage gegen Spanien gegeben hat: "Ich war gestern sehr frustriert. Aber auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass wir als Team nicht zusammengespielt haben, den Ball nicht so gut laufen gelassen haben und dann ein bisschen zu langsam waren. Ich hatte das Gefühl, ich war nicht aggressiv genug und konnte dem Team gar nicht weiterhelfen. Das hat mich total genervt. Wir alle haben es gestern Abend abgeschüttelt und sind heute Morgen mit einem klaren Kopf aufgewacht. Ich hoffe, das konnte man sehen. Wir haben den Ball total gut laufen lassen, nach innen gespielt, dann kam das Doppeln. Das hat uns allen - mir inklusive - total viel ermöglicht. Du läufst zum Korb, freie Dreier. So wollen wir spielen."...was man für das Spiel gegen Mali mitnimmt: "Das ist ein ganz anderer Basketballspielstil. Total physisch. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir werden jetzt den Film schauen. Dann müssen wir auf die Physis vorbereitet sein, gut aus der Umkleide rauskommen und "hit first". Wir müssen der Aggressor sein, von Anfang an." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d3lyUnNNVk9wdU1oUDliekpFVGNIK1hBelJuWXhlS2tXbld3TTRHZi9tbz0=Bundestrainer Lange: "Leo ist nicht wegdenkbar"Olaf Lange, Bundestrainer: "Ich bin persönlich sehr erleichtert. Natürlich gewinnt man auch häufig, wenn man so spielt. Aber unsere Einstellung und unsere Zusammengehörigkeit, wie wir gefightet und verteidigt haben, hat die Grundlage gelegt. Die Mädels wollte zeigen, dass sich gestern nicht die wahre Mannschaft gezeigt hat, dass wir besser spielen können. Beim Verteidigen müssen wir vor allem die Dreierlinie verteidigen. Wir sind recht groß, sie relativ klein, und schnell, das macht es nicht einfach. Das haben wir aber gut hinbekommen mit guter Eins-gegen-Eins-Verteidigung. Ich bin sehr stolz auf unsere Verteidigungsleistung, die die Grundlage für alles weitere in diesem Spiel gelegt hat."Über Leonie Fieblich: "Sie ist ungemein wichtig, ihre Führungsqualität. Sie beruhigt die anderen über ihre Präsenz. Sie verteidigt, sie passt den Ball. Leo ist nicht wegdenkbar." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFpzMHlzVHNGaXloMGhRUUkvcmxoakphUWhlNklRM2tUQ01ObGJoRnQwRT0="Es musste sportlich so laufen. Das war das wichtigste Spiel in dieser Gruppen-Phase"Ireti Amojo, MagentaSport-Expertin, schwärmt nach dem Spiel vom Gänsehautmoment in der Halle: "Jetzt gerade ist dieser Moment! Es ist der Wahnsinn! Hier verlässt einfach niemand den Platz. Alle stehen, alle klatschen! Das...das rührt einen. Das ist ganz Besonders. Das ist sehr, sehr schön."...ob sie erwartet hätte, dass es sportlich so läuft: "Es musste sportlich so laufen. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen. Heute zählt alles. Das war das wichtigste Spiel in diesem Turnier, in dieser Gruppenphase. Und sie haben delivered. Heute war der Moment, um alles abzurufen, was du hast. Alexis Peterson-Small, die nicht da ist. Du kommst aus diesem schrecklichen Spiel gegen Spanien. Das ist wie Katerstimmung. Das abzuschütteln, mit Vollgas hier reinzustarten, das haben sie heute geschafft. Das ist mental ein Kraftakt. Das war physisch ein Kraftakt. Wir haben viel darüber gesprochen, wie tough diese Japanerinnen sind, wie schnell sie sind. Hier ging 40 Minuten lang die Pumpe. Aber sie haben es geschafft. Das ist eine tolle Teamleistung - und dann diese Fans, das ist schön." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=ZkN3QnoxQVB4MkhZWW1UdlVjdzArWHdIbEZPcVE5QU5DWUIvN3Mzc2gvRT0=DBB-Vize Demirel im Interview: "Dass sie so rauskommen, so gefasst und so konzentriert, hätte ich in der Form nicht erwartet."Mithat Demirel, DBB-Vizepräsident, über die Stimmung in der Halle: "Wir können beide Mannschaften nicht mit den Leistungen von gestern vergleichen. Das ist ein völlig anderes Spiel. Aber eine richtig geile Atmosphäre für so ein Basketballspiel. Ich hatte das Glück, auch mal in der Max-Schmeling-Halle spielen zu dürfen. Sehr, sehr gute Atmosphäre. Es ist super, dass wir nach diesem echt schwierigen Auftaktspiel so ins Spiel kommen. Daran haben die Fans einen Riesenanteil."...über den Ausfall von Alexis Peterson-Small (Infekt): "Das ging gestern Abend schon los. Wir haben alles probiert. Sie war einfach zu schwach für heute. Wir machen es mit denen, die da sind."...über die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Spanien: "Natürlich war die Enttäuschung riesengroß. Alle haben sich sehr, sehr viel vorgenommen. Dass sie so rauskommen, so gefasst uns so konzentriert, hätte ich in der Form nicht erwartet. Ich habe es gehofft. Super Reaktion gezeigt. Genauso muss das sein. Du musst ins Laufen kommen und mit diesen Fans im Rücken ins Turnier kommen. Gestern sind wir leider nicht reingekommen. Die Spanierinnen haben es uns auch sehr, sehr schwer gemacht. Das 1. Viertel brauchten wir. Wir sind jetzt im Turnier drin. Ob wir jedes Spiel gewinnen, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir im Turnier drin."...über die WM-Stimmung in Berlin: "Da ist viel mehr als Zufriedenheit da. Ich spüre das. Ich bin Berliner und kriege das mit. Es ist ein Basketballfest. Das kriegt man überall mit, wenn man durch die Stadt fährt. Die Hallen, auch die Stimmung bei unseren Fans bei so einem Spielstand, hat einen ganz großen Anteil, dass wir heute so gestartet sind. Wir hoffen, dass wir ganz, ganz lange im Turnier dabei sein können und diese Fans bis zum Ende mitnehmen."Per Günther, MagentaSport-Experte, über die Stimmung in der Halle: "Die liefern wirklich ab. Das 1. Viertel war stimmungstechnisch wirklich überragend. Die Hymne wurde - für deutsche Verhältnisse - recht laut gesungen. Wir haben das auch schon gestern erlebt: minus 30 das ganze Spiel. Das ist normalerweise ein Spiel, da ist nichts mehr an Energie da. Und trotzdem haben die Zuschauer am Ende nochmal angemeldet: Wir wollen! Auch wenn ihr auf minus 27 stellt, kriegt ihr Applaus. Wir wollen euch zeigen, dass wir hier sind. Deswegen ist es eigentlich keine Überraschung, dass die Fans so toll supporten wie sie es tun." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eVJzWHFpOHF2YjBsOGJidkkya2hrUk0reVgxWi9TU25SYWxZaEdVd2tEaz0=Emily Bessoir, Spielerin Deutschland, vor dem Spiel über die Niederlage gegen Spanien: "Gestern war gestern. Heute ist ein komplett anderes Spiel. Wir haben gut geschlafen, haben damit abgeschlossen und heute Morgen einen Film geschaut, uns auf die Gegnerinnen vorbereitet. Wir wollen auf jeden Fall attackieren. Wir wollen mit Energie rauskommen und von Anfang an etwas machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZC9DeHlSbS8yTitic0JKTHhONHpqTWIvTSt6NHg5cC9Na0paRXY3cTBUUT0=Frauen-Basketball WM - 2. Spieltag: Mali - Spanien 82:73Mali sorgt für eine Riesen-Überraschung gegen die Favoritinnen aus Spanien. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan (97:102), feiert Mali einen 82:73-Sieg.Die Anhänger Malis sorgen für den Fan-Moment der bisherigen WM. Mit Instrumenten kreieren sie eine tolle Atmosphäre und pushen ihr Team zum Sensations-Sieg gegen Spanien. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3NEQnUrSzFSM1hHZTN4WlJ6eWduRXozSGV5YnE3MHlYV1RUOGtnaktBOD0=Unglaublich! Mali gewinnt gegen Spanien. Besonders dieWürfe von außen machen den Unterschied. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGpjS3Q0UGNBaHlESnp3MVpuYkRtbFlMeGNocExJV0dVdDdKMEQzdDVWQT0=Großer Jubel bei den Spielerinnen von Mali nach der Sensation gegen Spanien. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVRwcDd5R2RieEYrM2QwczFudWJjd0ZVbTE3QlMzc1pLWTFoVndreWxwbz0=BasketballDeutschland - der MagentaSport-Podcast - WundenleckenDer Link zum Podcast: https://abteilungbasketball.podigee.io/482-frauen-wm-spezial-folge-1Der Podcast wird auch während der Weltmeisterschaft nach den deutschen Spielen sowie nach den Spielen der Finalrunde fortgeführt - immer morgens ab 07.30 Uhr. Mit Benni Zander, Ireti Amojo und Per Günther.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September werden bei MagentaTV und MagentaSport live gezeigt.Basketball live bei MagentaSportWM-GruppenspieleSamstag, 5. Septemberab 20.35 Uhr: Frankreich-SüdkoreaSonntag, 6. Septemberab 11.20 Uhr: Türkei-Australienab 20.15 Uhr: Italien- USAMontag, 7. Septemberab 14.20 Uhr: Nigeria- Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - Tschechien8. -10. September: ViertelfinalsSamstag, 12. September: HalbfinaleSonntag, 13. September: Finale(alle Infos gibt's auch hier: www.magentasport.de)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6346159