Dresden - Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum mit 1:2 verloren.



Bereits in der 3. Minute erzielte Koji Miyoshi das Führungstor für die Gäste. Nach einem Rückpass hatte Dynamos Torhüter Tim Schreiber den Ball zu seinem Teamkollegen Nicolai Rapp gespielt, der die Kugel an der Strafraumlinie an Bochums Mittelfeldspieler Enis Cokaj verlor. Dieser spitzelte das Leder weiter auf Miyoshi, der es freistehend vor Dynamos Torhüter Schreiber in die linke untere Ecke versenkte.



In der 25. Minute baute erneut Miyoshi die Führung für die Bochumer weiter aus. Dynamos Mittelfeldspieler Ben Bobzien hatte den Ball an der Mittellinie verloren, sodass der kurz zuvor eingewechselte Tom Meyer die Kugel auf seinen Teamkollegen Miyoshi durchstecken konnte, der erneut cool blieb und das Leder rechts an Dynamos Keeper Schreiber vorbeischob.



In der 41. Minute erzielte Bobzien noch den Anschlusstreffer für die Dresdner. Dynamos Stürmer Vincent Vermeij hatte den Ball von der rechten Seite in die Mitte zu seinem Teamkollegen Rapp gespielt, der das Leder wiederum zu Niklas Hauptmann spitzeln konnte. Letzterer leitete die Kugel an der Strafraumgrenze weiter auf Bobzien, der ins rechte untere Eck vollendete.



Durch den Sieg klettert Bochum vorerst auf den 7. Tabellenplatz, während Dresden aufgrund der Niederlage zunächst auf den 17. Rang abrutscht.





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