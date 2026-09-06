7 Jahre in den USA, 10 Jahre in Europa: Was der Orphan-Status für NurExone wirklich wert ist

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Medikamente für seltene Erkrankungen stehen vor einem ökonomischen Dilemma. Klinische Studien, Produktion und Zulassungsverfahren verursachen hohe Kosten, während sich diese Ausgaben auf vergleichsweise wenige Patientinnen und Patienten verteilen. Ohne besondere Anreize würden zahlreiche Entwicklungsprogramme deshalb möglicherweise nie begonnen. Die USA schufen 1983 den Orphan Drug Act; Europa folgte im Jahr 2000 mit einem eigenen Regelwerk.

Für NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) ist dieses System unmittelbar relevant. Der präklinische Wirkstoffkandidat ExoPTEN besitzt in den USA und der Europäischen Union eine Orphan-Drug-Designation für akute Rückenmarksverletzungen. Der Status dokumentiert eine regulatorische Anerkennung der wissenschaftlichen Begründung und medizinischen Plausibilität des Kandidaten und eröffnet regulatorische sowie wirtschaftliche Vorteile. Er ist jedoch vor allem ein Entwicklungsinstrument - keine vorweggenommene Zulassung.

Die USA verbinden den Status mit drei wichtigen Anreizen

In den Vereinigten Staaten gilt eine Erkrankung grundsätzlich als selten, wenn weniger als 200.000 Menschen betroffen sind. Bei einem Antrag prüft die FDA unter anderem die wissenschaftliche Begründung für den Wirkstoff und die vorgesehene seltene Indikation.

Eine erteilte Designation kann Steuergutschriften für qualifizierte klinische Prüfungen, die Befreiung von bestimmten Antragsgebühren und nach einer späteren Zulassung sieben Jahre Marktexklusivität ermöglichen. Gerade für ein kleines Biotechnologieunternehmen können bereits die Vorteile während der Entwicklung relevant sein. Gebühren und klinische Kosten fallen lange an, bevor ein Medikament Erlöse erzielen könnte.

Die sieben Jahre beginnen allerdings nicht mit der Designation, sondern erst mit einer Marktzulassung. Der Schutz bezieht sich zudem auf denselben Wirkstoff für dieselbe zugelassene Orphan-Indikation. Andere Unternehmen dürfen weiterhin alternative Wirkstoffe und Mechanismen gegen akute Rückenmarksverletzungen entwickeln. Orphan-Exklusivität ist deshalb kein pauschales Monopol auf ein Krankheitsfeld.

Europa setzt eine andere Schwelle und bietet längeren Schutz

In der Europäischen Union darf eine Erkrankung für den Orphan-Status in der Regel höchstens fünf von 10.000 Menschen betreffen. Sie muss lebensbedrohlich oder chronisch beeinträchtigend sein. Gibt es bereits eine zufriedenstellende Methode zur Diagnose, Prävention oder Behandlung, muss der neue Kandidat darüber hinaus einen erheblichen Nutzen erwarten lassen.

Die europäische Designation eröffnet eine spezielle wissenschaftliche Beratung, mögliche Gebührenreduzierungen und Zugang zu weiteren Förderinstrumenten. Nach einer Zulassung erhalten Orphan-Medikamente grundsätzlich zehn Jahre Schutz vor ähnlichen Arzneimitteln für eine vergleichbare Anwendung. Unter bestimmten Bedingungen kann der Zeitraum verlängert, aber auch verkürzt werden. Entscheidend bleibt: Auch in Europa entsteht der eigentliche Marktschutz erst nach einer erfolgreichen Zulassung.

ExoPTEN erhielt den Status auf beiden Seiten des Atlantiks

Die FDA erteilte ExoPTEN die Orphan-Drug-Designation im Oktober 2023. Im November 2024 folgte die europäische Orphan Medicinal Product Designation. Beide Entscheidungen beziehen sich auf die akute Rückenmarksverletzung. Genau diese Eingrenzung ist wichtig: ExoPTEN wird zunächst für neue Verletzungen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters entwickelt, nicht für die gesamte Gruppe der Menschen mit langjähriger chronischer Rückenmarksverletzung.

Auf Basis wissenschaftlicher Daten nennt NurExone rund 30.000 neue Fälle pro Jahr in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zusammen. Eine begrenzte jährliche Patientengruppe kann die klinische Entwicklung anspruchsvoll machen. Betroffene müssen nach einem Unfall identifiziert, in geeigneten Traumazentren versorgt und innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters in eine Studie aufgenommen werden. Der Orphan-Status löst diese operative Aufgabe nicht, kann aber den Austausch über Studiendesign und regulatorische Anforderungen erleichtern.

Der größte unmittelbare Wert liegt vor der möglichen Exklusivität

In Schlagzeilen wirken sieben oder zehn Jahre Marktschutz wie der wichtigste Vorteil. Für ein präklinisches Unternehmen liegt der nähere Nutzen jedoch früher. Wissenschaftliche Beratung kann helfen, Endpunkte, Patientenauswahl und Entwicklungsanforderungen rechtzeitig mit den Behörden abzustimmen. Gebührenvorteile und steuerliche Anreize können den Kapitalbedarf reduzieren. Zudem signalisiert die Designation, dass die zuständige Behörde die wissenschaftliche Begründung und medizinische Plausibilität innerhalb des Förderrahmens anerkannt hat.

Sie beantwortet jedoch nicht die entscheidenden klinischen Fragen. ExoPTEN kombiniert Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mit einer therapeutischen Fracht gegen PTEN und soll regenerative Prozesse im verletzten Nervengewebe unterstützen. In mehreren Tierstudien berichtete NurExone, dass Ratten Bewegungs- und Gehfähigkeit zurückgewannen. Ob sich diese präklinischen Ergebnisse auf Menschen übertragen lassen, muss erst untersucht werden.

Der doppelte Orphan-Status ist somit ein positiver Schritt und kann NurExones Entwicklungsweg wirtschaftlich wie regulatorisch verbessern. Er ersetzt jedoch nicht den vollständigen Prüfungs- und Zulassungsprozess. Sein wirklicher Wert entsteht, wenn das Unternehmen die verfügbaren Anreize nutzt, ExoPTEN konsistent herstellt und aus präklinischen Signalen belastbare klinische Daten entwickelt. Erst eine spätere Zulassung würde aus dem heutigen Förderstatus tatsächlich sieben beziehungsweise zehn Jahre Marktschutz machen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.fda.gov/industry/medical-products-rare-diseases-and-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/orphan-designation-overview

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/orphan-designation-research-development/orphan-incentives

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/10/30/2769335/0/en/nurexone-biologic-receives-fda-orphan-drug-designation-accelerating-development-of-exopten-therapy-for-acute-spinal-cord-injury-treatment.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2024/11/13/2980687/0/en/nurexone-biologic-secures-ema-orphan-status-for-exopten-in-spinal-cord-injury-accelerating-pathway-to-european-markets.html

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