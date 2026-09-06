Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind seit 8 Uhr die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden in 41 Wahlkreisen die mindestens 83 Abgeordneten des Magdeburger Landtages für die Dauer von fünf Jahren. Diese Zahl kann sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate erhöhen.



Dabei scheint schon im Vorfeld klar zu sein, dass die AfD künftig mit deutlichem Abstand vor der CDU die stärkste Kraft sein wird. Die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund liegt in den Umfragen schon länger konstant über 40 Prozent. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze rangiert dagegen knapp 20 Prozentpunkte dahinter.



Vollkommen unklar ist es aber, ob es für die AfD für eine absolute Mehrheit der Mandate reicht. Dabei spielt es auch eine entscheidende Rolle, wie viele andere Parteien es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Neben der Linken dürfte es den jüngsten Umfragen zufolge auch die SPD relativ sicher in das Landesparlament schaffen. Unsicherer ist dagegen die Zukunft der Grünen, des BSW und der bisher mitregierenden FDP. Sollte die AfD eine eigene Mehrheit verfehlen, wird eine sehr schwierige Regierungsbildung erwartet, in der die CDU auch mit der Linken sprechen müsste, was bisher von vielen in der Partei ausgeschlossen wird.



Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.





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