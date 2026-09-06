Der Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten bringt den DAX für die neue Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht schürte die Zinsängste. Die Renditen der US-Staatsanleihen legten zu. Das belastete die Aktienmärkte und vor allem die Edelmetalle. Dass es dem DAX trotz dieser Widrigkeiten dennoch gelang, die Marke von 26.000 Punkten auf Wochenschlusskursbasis zu verteidigen, ist ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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