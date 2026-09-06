Tangermünde - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund seine Stimme abgegeben. Er machte sein Kreuz am Sonntagvormittag in einem Wahllokal in der Förderschule Tangermünde. Zuvor waren er und seine Frau mit einer Simson vorgefahren und hatten sich von mehreren Anhängern feiern lassen.
Siegmund hat Chancen, nach der Wahl das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Voraussetzung ist allerdings wohl, dass die AfD eine absolute Mehrheit der Mandate holt. Dabei spielt es auch eine entscheidende Rolle, wie viele andere Parteien es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.
Siegmund hat Chancen, nach der Wahl das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Voraussetzung ist allerdings wohl, dass die AfD eine absolute Mehrheit der Mandate holt. Dabei spielt es auch eine entscheidende Rolle, wie viele andere Parteien es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur