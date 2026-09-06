Magdeburg - Nach AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat auch Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) seine Stimme zur Landtagswahl abgegeben. Er machte sein Kreuz am Sonntagvormittag in einem Wahllokal beim AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt.



Schulze verwies vor seiner Stimmabgabe darauf, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu erwarten sei. Das habe die Briefwahl schon gezeigt. "Sachsen-Anhalt hat viele Aufgaben zu lösen in den nächsten Wochen", so Schulze. "Heute schaut jeder auf Sachsen-Anhalt, aber morgen wird nicht jeder auf Sachsen-Anhalt warten." Deswegen sei es ein wichtiger Tag für das ganze Bundesland, für Deutschland, und auch für Europa.



Die AfD liegt in den Umfragen circa 20 Prozentpunkte vor der CDU. Schulze muss entsprechend darauf hoffen, dass es nicht für eine absolute Mehrheit der AfD reicht, um im Amt bleiben zu können. Allerdings müsste er sich in dem Fall wohl in irgendeiner Form mit der Linkspartei absprechen, was bisher von vielen in der CDU ausgeschlossen wird.



Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.





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