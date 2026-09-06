Potsdam - Im Zusammenhang mit der Sabotage an Umspannwerken in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat die Polizei weitere Details zum flüchtigen Tatverdächtigen genannt.
Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte der gesuchte 48-Jährige mit einem Fahrrad der Marke Renoli unterwegs sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es handelt sich demnach um das Modell Tazio Sportivo M mit einer Rahmenhöhe von 56 cm.
Der Mann war zuvor bereits zur Fahndung ausgeschrieben worden. Er soll an den Angriffen auf die Stromversorgung in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen beteiligt gewesen sein. Die Polizei veröffentlichte zudem Fotos zur Fahndung. Hinweise nehmen die Behörden unter der Rufnummer 0331 - 505950 entgegen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Darüber hinaus können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen online übermittelt werden.
Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte der gesuchte 48-Jährige mit einem Fahrrad der Marke Renoli unterwegs sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es handelt sich demnach um das Modell Tazio Sportivo M mit einer Rahmenhöhe von 56 cm.
Der Mann war zuvor bereits zur Fahndung ausgeschrieben worden. Er soll an den Angriffen auf die Stromversorgung in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen beteiligt gewesen sein. Die Polizei veröffentlichte zudem Fotos zur Fahndung. Hinweise nehmen die Behörden unter der Rufnummer 0331 - 505950 entgegen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Darüber hinaus können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen online übermittelt werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur