Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind bis zum Mittag deutlich mehr Wähler in die Wahllokale gekommen als vor fünf Jahren. Das teilte die Landeswahlleiterin mit. Um 12 Uhr betrug die Wahlbeteiligung demnach 34,72 Prozent, 2021 waren es zum gleichen Zeitpunkt 22,4 Prozent.
Nach Angaben der Landeswahlleiterin haben die Wahlen in den rund 2.130 Urnenwahllokalen am Sonntag pünktlich um 8 Uhr begonnen. Im Verlauf des Vormittags sei eine "reibungslose Abwicklung" des Wahlgeschäftes zu verzeichnen gewesen. Dabei habe es keine "unverhältnismäßigen Wartezeiten" gegeben.
Bei der Wahl 2016 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 61,1 Prozent. Aufgrund der Zuspitzung des Wahlkampfs um eine mögliche AfD-Alleinregierung gilt eine höhere Wahlbeteiligung in diesem Jahr als wahrscheinlich.
Nach Angaben der Landeswahlleiterin haben die Wahlen in den rund 2.130 Urnenwahllokalen am Sonntag pünktlich um 8 Uhr begonnen. Im Verlauf des Vormittags sei eine "reibungslose Abwicklung" des Wahlgeschäftes zu verzeichnen gewesen. Dabei habe es keine "unverhältnismäßigen Wartezeiten" gegeben.
Bei der Wahl 2016 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 61,1 Prozent. Aufgrund der Zuspitzung des Wahlkampfs um eine mögliche AfD-Alleinregierung gilt eine höhere Wahlbeteiligung in diesem Jahr als wahrscheinlich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur