Kiew - Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Sonntag als Gesandte von Donald Trump in Kiew eingetroffen. Die Ankunft markiert ihren ersten offiziellen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt. Sie reisten mit einem Zug an, der als "Friedensexpress" bezeichnet wurde.
Witkoff war am Vortag zum neunten Mal in Moskau. Während dieses Besuchs fand der russische Präsident Wladimir Putin lobende Worte für Trump. Aus Russland hieß es im Anschluss, dass die Gespräche "äußerst nützlich" gewesen seien. Sie hätten sich nicht nur auf die Lösung der ukrainischen Krise beschränkt, sondern auch wirtschaftliche Themen behandelt.
Trump hatte im Vorfeld angedeutet, dass die USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Krieges hätten, ohne jedoch Details zu nennen. Diese Gespräche stellen den jüngsten Versuch der USA dar, Frieden zu vermitteln. Kiew lehnt allerdings weiterhin Russlands Maximalforderungen für die gesamte Donbass-Region ab. Es ist unklar, wie der Stillstand in den Verhandlungen aufgelöst werden soll.
Witkoff war am Vortag zum neunten Mal in Moskau. Während dieses Besuchs fand der russische Präsident Wladimir Putin lobende Worte für Trump. Aus Russland hieß es im Anschluss, dass die Gespräche "äußerst nützlich" gewesen seien. Sie hätten sich nicht nur auf die Lösung der ukrainischen Krise beschränkt, sondern auch wirtschaftliche Themen behandelt.
Trump hatte im Vorfeld angedeutet, dass die USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Krieges hätten, ohne jedoch Details zu nennen. Diese Gespräche stellen den jüngsten Versuch der USA dar, Frieden zu vermitteln. Kiew lehnt allerdings weiterhin Russlands Maximalforderungen für die gesamte Donbass-Region ab. Es ist unklar, wie der Stillstand in den Verhandlungen aufgelöst werden soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur