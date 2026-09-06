Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung an.
Nach Angaben der Landeswahlleiterin gaben am Sonntag bis 14 Uhr bereits 54,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Zum gleichen Zeitpunkt zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 waren es erst 27,1 Prozent.
Zwar fand die Wahl 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie statt, aber auch bei den Landtagswahlen zwischen 2002 und 2016 hatte es bis 14 Uhr immer deutlich niedrigere Wahlbeteiligungen gegeben, nach Angaben der Landeswahlleiterin zwischen 20,1 und 35,4 Prozent.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale.
Nach Angaben der Landeswahlleiterin gaben am Sonntag bis 14 Uhr bereits 54,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Zum gleichen Zeitpunkt zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 waren es erst 27,1 Prozent.
Zwar fand die Wahl 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie statt, aber auch bei den Landtagswahlen zwischen 2002 und 2016 hatte es bis 14 Uhr immer deutlich niedrigere Wahlbeteiligungen gegeben, nach Angaben der Landeswahlleiterin zwischen 20,1 und 35,4 Prozent.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale.
© 2026 dts Nachrichtenagentur