Die BioNTech-Aktie hat die wichtige Kursmarke von 100 US$ vergangene Woche verteidigt. Aktuell notiert sie bei 103,76 US$. Gibt das Anlass zur Hoffnung, dass es jetzt wieder aufwärts gehen könnte? In der kommenden Woche gibt es ein Schlüsselereignis. Eine wichtige Kursmarke Charttechnisch ist die Lage recht klar: Solange die BioNTech-Aktie oberhalb von 100 US$ bleibt, was ihr vergangene Woche durchweg gelungen ist, besteht die Chance, dass sich aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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