Magdeburg - Während die Wahllokale für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch geöffnet sind, haben sich am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Magdeburg bereits die ersten linken Protestler versammelt.
Sie hielten unter anderem Banner mit der Aufschrift "Sozialismus oder Barbarei" oder "Faschismus bekämpfen" hoch. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Die Demonstration ist Medienberichten zufolge nicht angemeldet. Es wird erwartet, dass es bei einem Wahlerfolg der AfD größere Proteste in der Landeshauptstadt geben wird.
Sie hielten unter anderem Banner mit der Aufschrift "Sozialismus oder Barbarei" oder "Faschismus bekämpfen" hoch. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Die Demonstration ist Medienberichten zufolge nicht angemeldet. Es wird erwartet, dass es bei einem Wahlerfolg der AfD größere Proteste in der Landeshauptstadt geben wird.
© 2026 dts Nachrichtenagentur