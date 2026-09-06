Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Wahlbeteiligung am Nachmittag bereits höher ausgefallen als vor fünf Jahren insgesamt. Um 16 Uhr betrug die Wahlbeteiligung 65,3 Prozent, teilte die Landeswahlleiterin mit. Zum gleichen Zeitpunkt lag sie 2021 bei 41,0 Prozent, am Ende waren es 60,3 Prozent.
Aufgrund der Zuspitzung des Wahlkampfs um eine mögliche AfD-Alleinregierung war bereits im Vorfeld mit einer deutlich höheren Wahlbeteiligung in diesem Jahr gerechnet worden. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale.
Aufgrund der Zuspitzung des Wahlkampfs um eine mögliche AfD-Alleinregierung war bereits im Vorfeld mit einer deutlich höheren Wahlbeteiligung in diesem Jahr gerechnet worden. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale.
© 2026 dts Nachrichtenagentur