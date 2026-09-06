Monza - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Italien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Monza sein Teamkollege George Russell über die Ziellinie, Max Verstappen (Red Bull) komplettierte das Podium. Der Italiener Antonelli, der nur von Startplatz 19 ins Rennen ging, hatte erst in der 50. Runde die Führung von Russell übernommen.



Das Rennen begann turbulent mit einem heftigen Unfall von Charles Leclerc, der in der zweiten Runde in die Streckenbegrenzung einschlug. Nach einer längeren Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt, und Russell konnte zunächst die Führung behaupten. Doch Antonelli, der sich schnell durch das Feld arbeitete, setzte Russell unter Druck und überholte ihn schließlich in der Ascari-Schikane.



Im Verlauf des Rennens kam es zu mehreren spannenden Duellen, insbesondere zwischen den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Auch Max Verstappen zeigte eine starke Leistung und kämpfte sich zurück auf das Podium, nachdem er zwischenzeitlich von Piastri überholt worden war.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Norris, Piastri, Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine) und Arvid Lindblad (Racing Bulls). Franco Colapinto (Alpine) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Yuki Tsunoda (Racing Bulls) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg (Audi), landete auf dem zwölften Rang. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Spanien statt.





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