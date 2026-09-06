Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand stärkste Kraft geworden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auf 44,3 Prozent, vor der CDU mit 18,5 Prozent. Mit etwas Abstand dahinter folgt die Linke mit im Schnitt 9,3 Prozent. Die SPD (8,5 Prozent) schafft es in den Landtag, ebenso die Grünen (8,8 Prozent), während es die FDP (2,3 Prozent) nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Komplett unklar ist noch, ob es das BSW (4,9 Prozent) ins Parlament schafft. Die Sonstigen kommen zusammen im Schnitt auf 3,6 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
Im Durchschnitt kommt die Partei von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auf 44,3 Prozent, vor der CDU mit 18,5 Prozent. Mit etwas Abstand dahinter folgt die Linke mit im Schnitt 9,3 Prozent. Die SPD (8,5 Prozent) schafft es in den Landtag, ebenso die Grünen (8,8 Prozent), während es die FDP (2,3 Prozent) nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Komplett unklar ist noch, ob es das BSW (4,9 Prozent) ins Parlament schafft. Die Sonstigen kommen zusammen im Schnitt auf 3,6 Prozent.
Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur