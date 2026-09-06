Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund weit vorn. Nach den Prognosen von ARD und ZDF landet die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze mit grossen Verlusten auf Platz zwei. Die Linke büsst Stimmen ein. Die Grünen gewinnen deutlich hinzu, die SPD hält etwa ihren Stimmenanteil. Damit deutet sich eine komplizierte Regierungsbildung an. Der Einzug des BSW in den Landtag steht auf der Kippe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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