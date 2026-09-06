Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 gegen den FC Augsburg mit 1:4 verloren.



Die Frankfurter starteten stark in die Partie und gingen bereits in der 6. Minute durch einen Kopfballtreffer von Jonathan Burkardt in Führung. Ebnoutalib hatte zuvor mit einem präzisen Steilpass die Vorlage geliefert. Trotz der frühen Führung konnte die Eintracht ihre Dominanz nicht in weitere Tore ummünzen.



In der zweiten Halbzeit zeigte sich Augsburg deutlich effektiver. Arijon Ibrahimovic glich in der 46. Minute per Kopfball aus, nachdem Marius Wolf eine Flanke in den Strafraum brachte. Nur eine Minute später nutzte Robin Fellhauer einen Fehler von Frankfurts Torhüter Noah Atubolu aus und erzielte das 1:2 für die Gäste. Alexis Claude-Maurice erhöhte in der 65. Minute auf 1:3, nachdem er einen Pass von Massengo im Strafraum verwertete.



Den Schlusspunkt setzte Fabian Rieder in der 89. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 20 Metern, der unhaltbar im rechten oberen Eck landete. Trotz einer engagierten ersten Halbzeit konnte Frankfurt die Augsburger Dominanz in der zweiten Hälfte nicht mehr brechen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben. Augsburg steht nach diesem Sieg an der Tabellenspitze, während Frankfurt sich mit dem 13. Platz begnügen muss.





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