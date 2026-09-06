Erfurt - In Thüringen haben ehemalige Spitzenpolitiker der BSW eine neue Partei namens "Thüringen Gerecht" gegründet. Die Gründung fand am Sonntag in Erfurt statt, wie am Abend mitgeteilt wurde. Die frühere BSW-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin Katja Wolf wurde demnach zur Vorsitzenden gewählt. Infrastrukturminister Steffen Schütz und Steffi Eschrich wurden als Stellvertreter bestimmt.
Besondere Schwerpunkte der Partei liegen nach eigenen Angaben auf der Stärkung der Wirtschaft, dem sozialen Zusammenhalt, bezahlbarer Energie und mehr Bürgerbeteiligung. Ziel sei es, Thüringen eine "starke Stimme" zu geben und das Land mit "Mut, Respekt und Zuversicht" in die Zukunft zu führen.
Die Partei plant nun, zügig weitere Mitglieder aufzunehmen und einen Parteitag einzuberufen. Zuvor hatten 13 von 15 BSW-Landtagsabgeordneten, darunter auch Wolf und Schütz, im Streit mit dem Bundesvorstand und Parteigründerin Sahra Wagenknecht ihren Austritt erklärt.
Besondere Schwerpunkte der Partei liegen nach eigenen Angaben auf der Stärkung der Wirtschaft, dem sozialen Zusammenhalt, bezahlbarer Energie und mehr Bürgerbeteiligung. Ziel sei es, Thüringen eine "starke Stimme" zu geben und das Land mit "Mut, Respekt und Zuversicht" in die Zukunft zu führen.
Die Partei plant nun, zügig weitere Mitglieder aufzunehmen und einen Parteitag einzuberufen. Zuvor hatten 13 von 15 BSW-Landtagsabgeordneten, darunter auch Wolf und Schütz, im Streit mit dem Bundesvorstand und Parteigründerin Sahra Wagenknecht ihren Austritt erklärt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur