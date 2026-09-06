Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutet sich ein möglicher Einzug des BSW in den Landtag an. In der Hochrechnung von Infratest für die ARD von 20:27 Uhr kommt das BSW jetzt auf 5,1 Prozent. Beim ZDF steht die Partei weiter bei 4,8 Prozent (Stand 19:54 Uhr).
Das BSW könnte am Ende die entscheidende Rolle dabei spielen, ob AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten gewählt wird oder nicht. Für eine eigene AfD-Mehrheit wird es bei einem BSW-Einzug nicht reichen. Das BSW hatte aber angedeutet, sich bei einer Wahl im Landtag im dritten Wahlgang enthalten zu wollen, und in der Folge den Weg für Siegmund freizumachen.
Die AfD kommt laut den jüngsten Hochrechnungen auf 44,3 Prozent, die CDU auf 18,2 Prozent, die Linke auf 9,1 Prozent, die SPD auf 8,8 Prozent, die Grünen auf 8,5 Prozent. Die FDP fliegt mit 2,4 Prozent aus dem Landtag, die Sonstigen kommen auf 3,9 Prozent.
Das BSW könnte am Ende die entscheidende Rolle dabei spielen, ob AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten gewählt wird oder nicht. Für eine eigene AfD-Mehrheit wird es bei einem BSW-Einzug nicht reichen. Das BSW hatte aber angedeutet, sich bei einer Wahl im Landtag im dritten Wahlgang enthalten zu wollen, und in der Folge den Weg für Siegmund freizumachen.
Die AfD kommt laut den jüngsten Hochrechnungen auf 44,3 Prozent, die CDU auf 18,2 Prozent, die Linke auf 9,1 Prozent, die SPD auf 8,8 Prozent, die Grünen auf 8,5 Prozent. Die FDP fliegt mit 2,4 Prozent aus dem Landtag, die Sonstigen kommen auf 3,9 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur