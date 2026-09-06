Viernheim - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind am Sonntag bei Viernheim zwei Männer ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, starben ein 67 Jahre alter, mutmaßlicher Pilot und ein 76 Jahre alter Passagier. Die Maschine war gegen 16:45 Uhr beim Anflug auf den Flugplatz Weinheim/Bergstraße aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt.
Eine 40-jährige Frau und ein 3 Jahre altes Kind wurden mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Sicherstellung des Flugzeugwracks angeordnet. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der anschließenden Untersuchungen wurde die Unfallstelle abgesperrt.
Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen an. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind vor Ort und haben zusammen mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Eine 40-jährige Frau und ein 3 Jahre altes Kind wurden mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Sicherstellung des Flugzeugwracks angeordnet. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der anschließenden Untersuchungen wurde die Unfallstelle abgesperrt.
Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen an. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind vor Ort und haben zusammen mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur