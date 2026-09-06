Magdeburg - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verfestigt sich ein möglicher Einzug des BSW in den Landtag. In der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF von 22:29 Uhr kommt das BSW jetzt auch auf 5,1 Prozent. Bei der ARD stand die Partei schon einige Stunden bei diesem Wert.



Das BSW könnte am Ende die entscheidende Rolle dabei spielen, ob AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten gewählt wird oder nicht. Für eine eigene AfD-Mehrheit wird es bei einem BSW-Einzug nicht reichen. Das BSW hatte aber angedeutet, sich bei einer Wahl im Landtag im dritten Wahlgang enthalten zu wollen, und in der Folge den Weg für Siegmund möglicherweise freizumachen. Dann kommt es noch auf die genaue Sitzverteilung an. Bei der ARD haben CDU, SPD, Grüne und Linke noch einen Sitz mehr als die AfD, beim ZDF ist das Verhältnis ausgeglichen.



Die AfD kommt laut den jüngsten Hochrechnungen im Schnitt auf 44,1 Prozent, die CDU auf 17,5 Prozent, die SPD auf 9,1 Prozent, die Grünen auf 9,0 Prozent, die Linke auf 8,6 Prozent. Die FDP fliegt dagegen mit 2,5 Prozent deutlich aus dem Parlament, die Sonstigen kommen auf 4,2 Prozent.





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