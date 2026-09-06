Magdeburg - Nach der heftigen Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich die Landespartei noch am Wahlabend zu einer Krisensitzung getroffen.
Konkrete Ergebnisse wurden im Anschluss allerdings zunächst nicht verkündet. CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze verwies lediglich auf die Gremiensitzungen am Montag. Er werde dabei "einen Verfahrensvorschlag machen", sagte er. Es gehe um die Landespartei.
Die CDU hat ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mehr als halbiert. Sie kommt laut den jüngsten Hochrechnungen im Schnitt auf 17,3 Prozent, die AfD als klarer Wahlsieger auf 44,2 Prozent, die SPD auf 9,2 Prozent, die Grünen auf 8,9 Prozent, die Linke auf 8,6 Prozent. Das BSW schafft es mit 5,2 voraussichtlich in den Landtag. Die FDP fliegt dagegen mit 2,5 Prozent deutlich aus dem Parlament, die Sonstigen kommen auf 4,2 Prozent.
Konkrete Ergebnisse wurden im Anschluss allerdings zunächst nicht verkündet. CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze verwies lediglich auf die Gremiensitzungen am Montag. Er werde dabei "einen Verfahrensvorschlag machen", sagte er. Es gehe um die Landespartei.
Die CDU hat ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mehr als halbiert. Sie kommt laut den jüngsten Hochrechnungen im Schnitt auf 17,3 Prozent, die AfD als klarer Wahlsieger auf 44,2 Prozent, die SPD auf 9,2 Prozent, die Grünen auf 8,9 Prozent, die Linke auf 8,6 Prozent. Das BSW schafft es mit 5,2 voraussichtlich in den Landtag. Die FDP fliegt dagegen mit 2,5 Prozent deutlich aus dem Parlament, die Sonstigen kommen auf 4,2 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur