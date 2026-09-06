Nvidia hat die Übernahme der KI-Plattform Hugging Face offiziell gemacht. Der schräge Kaufpreis von exakt 12.930.300.000 US-Dollar gab der Tech-Gemeinde allerdings zunächst Rätsel auf. Jetzt ist klar: Darin sind zwei Eastereggs versteckt. Schon Ende August 2026 hatten US-Medien berichtet, dass die zuvor kolportierte Übernahme der KI-Plattform Hugging Face durch den Speicherchipkonzern Nvidia in trockenen Tüchern sei. Spekuliert worden war dabei über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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