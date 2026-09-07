Wir befinden uns auf dem Weg in eine neue wirtschaftliche Epoche, die von drei verbundenen Megatrends geformt wird: Künstlicher Intelligenz, Robotik und der Eroberung des Weltraums. Während KI den Denkapparat bereitstellt, übersetzt Robotik diese Intelligenz in physische Handlungen, und der Weltraum avanciert zur ultimativen Quelle für Rohstoffe, Energie und Datenbandbreite. Gemeinsam automatisieren sie nicht nur Prozesse, sondern werden die Industrien von morgen bestimmen. Analysten schätzen die Investitionen für diese KI-getriebene Hardware-Offensive auf bis zu 200 Mrd. USD. Als Investor sollte man diesen Trend nicht verpassen. Wir sehen uns daher die Strategien von Siemens, First Hydrogen und SpaceX genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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