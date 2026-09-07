Volkswagen hat die Unterstützung seiner Gewerkschaften für einen Umbau. Noch nie zuvor gab es in der 89-jährigen Geschichte des deutschen Automobilherstellers so tiefe Einschnitte. CEO Oliver Blume kürzt erneut rund 50.000 Stellen, in Summe gehen 100.000 Jobs verloren. Die Kosten müssen runter, sagt Blume. Der Grund: Er behauptet, dass die Kosten 30 Prozent höher liegen als bei der Konkurrenz. Dass die Gewerkschaften zustimmen, gibt ihm Luft. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer