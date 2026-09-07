Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07. Sep 2026 / 06:45 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|RENK Group AG
|Straße und Hausnummer
|Gögginger Str. 73
|Postleitzahl
|86159
|Ort
|Augsburg
|LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|BlackRock, Inc.
|Wilmington, Delaware
|US
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|N/A
5. Datum der Schwellenberührung
|01.09.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|2,94%
|1,24%
|4,18%
|100.000.000
|Letzte Mitteilung
|3,15%
|0,91%
|4,06%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE000RENK730
|0
|2.944.160
|0%
|2,94%
|Summe
|2.944.160
|2,94%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Lent Securities (right to recall)
|N/A
|N/A
|1.225.245
|1,23%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|1.225.245
|1,23%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Contract for Difference
|N/A
|N/A
|Cash
|12.595
|0,01%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|12.595
|0,01%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|BlackRock Advisors, LLC
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BlackRock Canada Holdings ULC
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|BlackRock (Singapore) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Holdco 4, LLC
|BlackRock Holdco 6, LLC
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|BlackRock Fund Advisors
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Holdco 4, LLC
|BlackRock Holdco 6, LLC
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|BlackRock HK Holdco Limited
|BlackRock Asset Management North Asia Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock International Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock (Luxembourg) S.A.
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|BlackRock Fund Managers Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock International Limited
|BlackRock Life Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock UK Holdco Limited
|BlackRock Asset Management Schweiz AG
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
|-
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|04.09.2026
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Renk Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet
|https://www.renk.com/